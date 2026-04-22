El PSOE se compromete con la plataforma 'Salvemos lo Público' en Cádiz para "blindar" los servicios esenciales

El candidato del PSOE por Cádiz, Juan Cornejo con la plataforma 'Salvemos lo Público'. - PSOE

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, ha mantenido un encuentro con representantes de la plataforma 'Salvemos lo Público' en la que se han intercambiado propuestas para "blindar" el sistema prestacional de la provincia frente a lo que el dirigente sociaslita ha calificado como una "privatización a marchas forzadas por parte del Gobierno de Juanma Moreno".

En una nota, Juan Cornejo ha subrayado que la defensa de los servicios públicos es el "eje fundamental" de la campaña del PSOE-A y ha apelado a "todas las fuerzas progresistas" a que "tomen conciencia" de la importancia del momento de la defensa de estos servicios que son fundamentales para igualar a todas las personas. "Lo que nos jugamos este 17 de mayo es potenciar lo público o permitir que el PP siga creando ciudadanos de primera y de segunda", ha insistido.

Según el dirigente socialista, "la estrategia de la derecha busca favorecer a quienes pueden costearse sanidad y educación privadas, dejando en la estacada a la mayoría de los vecinos y vecinas de esta provincia". Por contra, según ha afirmado, el PSOE "defiende que, independientemente del poder adquisitivo, todos tengan derecho a una sanidad, educación y dependencia dignas, así como a una vivienda pública asequible ante los precios desorbitados de actualmente".

El candidato socialista ha hecho un llamamiento a las "fuerzas progresistas" para tomar conciencia del "momento crítico que vive Andalucía" y ha confirmado su presencia en la "gran manifestación" convocada por la plataforma el 9 de mayo en la capital gaditana. "Quedan 25 días y nada está escrito, estaremos con los vecinos que lo necesiten y siempre defendiendo lo que es de todos", ha concluido.

