El PSOE "facilitará" el acceso a la vivienda en Huelva y lamenta que "Moreno está del lado de los especuladores"

El candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez (derecha), junto a otros socialistas onubenses. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha destacado este miércoles el compromiso de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, de "construir 100.000 viviendas" en dos legislaturas y de "financiar hasta un 20% de la entrada que tenga que abonar un joven" para poder acceder a una, "frente a las políticas de Juanma Moreno" que, a su juicio, "se ha alineado del lado de los especuladores inmobiliarios", por lo que cree que "tiene que salir de San Telmo".

Así lo ha manifestado Jiménez en rueda de prensa en la barriada de Nueva Santa Lucía de la capital, que ha puesto como ejemplo de las políticas en esta materia del PSOE-A, ya que se trata de una promoción del programa 'Casa por casa' puesta en marcha por su formación en el Gobierno de la Junta de Andalucía y que, "permite precisamente que quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda puedan hacerlo".

"Es una promoción que pone en marcha la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista, que se entregan en el año 2017, que se resuelve la situación habitacional de cien familias en Huelva capital que estaban en una situación de vivienda verdaderamente preocupante y que, gracias al impulso de las políticas públicas de vivienda, se consigue dar solución a ese problema que había en esta zona", ha añadido.

El socialista ha subrayado que "esta es la manera de gobernar del PSOE frente a la manera de gobernar del PP" que "en estos ocho a no ha hecho nada en materia de vivienda la provincia de Huelva". Al respecto, ha apuntado que en la capital "se han promovido 48 viviendas y se limitan a poner el suelo para que empresas privadas construyan".

"Si contamos esas 48 viviendas en ocho años, significa que Juanma Moreno ha hecho en esta provincia ocho viviendas por año de promoción pública. No es que sean viviendas de protección oficial porque no se hace precisamente para garantizar que los más desfavorecidos accedan a una vivienda", ha dicho antes de afirmar que "si los jóvenes de Huelva quieren acceder a una vivienda y que haya vivienda de protección pública en Andalucía, Moreno tiene que salir de San Telmo".

Jiménez ha criticado que "la derecha ha convertido el acceso a la vivienda en una guerra en la que ellos se han alineado del lado de los especuladores inmobiliarios, del lado de quienes quieren hacer negocio a cualquier precio y lucrarse sin fin con la promoción de la vivienda" y que "han abandonado a su suerte absolutamente a los jóvenes y a los andaluces que quieren acceder a una".

PIDE "CONFIANZA" ANTE ESTA "PREOCUPACIÓN"

El socialista ha remarcado que desde el PSOE son conscientes de que el problema de la vivienda es "una de las principales preocupaciones de los andaluces y de los onubenses, especialmente de los grandes núcleos de población, donde el acceso se ha convertido, prácticamente, en un imposible" al "estar disparados los precios" sin "una oferta pública que haga que el mercado se adapte a las necesidades, especialmente de la gente joven" o la clase trabajadora.

En este sentido, ha dicho que "el problema es que durante ocho años el gobierno de Moreno no ha hecho nada por la vivienda en Andalucía" y asegura que, "de hecho, ha provocado una crisis generacional, porque ha provocado que prácticamente la mitad de los jóvenes andaluces estén viviendo con sus padres hasta los 35 años porque no pueden acceder a una vivienda", lo que considera "una irresponsabilidad de una gravedad terrible" con la que el PSOE "quiere acabar".

"Para eso le pedimos a los ciudadanos que vuelvan a confiar en el Partido Socialista y, desde esa confianza, podamos hacer políticas de vivienda que, como históricamente se hicieron en toda la comunidad autónoma, también en la provincia de Huelva, permitan que colectivos que no son de renta alta, colectivos de clase trabajadora, de clase media, puedan acceder a una vivienda", ha remarcado.

Jiménez ha enfatizado que "estamos ante un drama que se traduce en la ruptura del proceso normal de emancipación y de autonomía de una persona" porque "tenemos jóvenes que cuando van a estudiar a una ciudad no encuentran una vivienda para poder hacerlo", y jóvenes "que están trabajando que con los precios de los alquileres y de la compra de vivienda tienen que disponer prácticamente del 60% de su renta para poder acceder a una". "Y con esas políticas de especulación inmobiliaria que impulsa el Partido Popular, hay que acabar inmediatamente", ha añadido.

Finalmente, ha reiterado su petición de "confianza" ciudadana en el PSOE para "cambiar radicalmente las políticas de vivienda en el sentido que está planteando el Gobierno de España" que este martes "aprobó 1.200 millones de euros, de los cuales 760 millones de euros vendrán a Andalucía para la promoción de vivienda pública".

"Pero la Junta de Andalucía tiene que cambiar su pésima ley para poder adaptarse a esa inyección y tiene que poner encima de la mesa lo que no ha hecho en estos ocho años, 400 millones de euros. Si María Jesús Montero es la presidenta de la Junta de Andalucía a partir del 17 de mayo, ese dinero se pondrá encima de la mesa y se complementará hasta conseguir esas 100.000 viviendas en dos legislaturas", ha remarcado.

De este modo, ha señalado que "si los jóvenes andaluces quieren vivienda y los padres quieren que sus hijos puedan emanciparse, solamente hay una solución, porque en materia de vivienda lo de Moreno es una estafa, como con todo", ha manifestado. "La única solución es que María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta de Andalucía y que gobierne el Partido Socialista en esta tierra", ha concluido.

