El PSOE "priorizará" crear nuevos centros escolares e infraestructuras educativas pendientes en Gójar (Granada)

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha asegurado que el proyecto socialista "priorizará" la construcción de nuevos centros educativos en la provincia e infraestructuras pendientes. - PSOE GRANADA

GÓJAR (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha asegurado que el proyecto socialista "priorizará" la construcción de nuevos centros educativos en la provincia e infraestructuras pendientes como la reforma del colegio Virgen de la Paz y el esperado instituto de Gójar, entre otras.

"Si María Jesús Montero es la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, a partir del 17 de mayo paliaremos la falta de infraestructuras educativas públicas, acabaremos con el cierre de aulas y haremos una planificación real", ha expuesto Manzano, junto al candidato Paco Cuenca y al secretario general del PSOE de Gójar y alcalde del municipio, Joaquín Prieto.

La socialista ha señalado que "nos comprometemos a invertir para garantizar una educación pública, de calidad e inclusiva para que formarse no sea cuestión de lo que pese el bolsillo o vaya en función del código postal".

En cambio, señalan los socialistas, el gobierno de Moreno "presume en los últimos años de presupuestos históricos, pero su falta de compromiso y de voluntad política ha demostrado que relega la inversión en la escuela pública, también en los edificios educativos. El modelo del PP no prioriza lo público como ha quedado de manifiesto en Gójar y en otras localidades de la provincia".

Manzano ha incidido en el caso de Gójar, municipio cuyo colegio "está obsoleto y necesita una reforma urgente, tanto que este curso 30 niños y niñas de tres años se han quedado sin una plaza escolar. Además, no tiene un instituto propio, pese a que el Ayuntamiento ha destinado 300.000 euros en la compra de un solar que ha cedido a la Junta, tal y como esta le pedía. Moreno Bonilla no tiene palabra, las y los alcaldes no se pueden fiar de él. Esta situación obliga a las y los adolescentes del municipio a irse a La Zubia para poder cursar sus estudios".

Sobre el citado terreno, la socialista ha afirmado que en estas elecciones andaluzas "elegimos entre dos modelos, uno que deja que situaciones como la de Gójar se repitan por toda la provincia y Andalucía y otro que garantiza que vivas donde vivas tengas acceso a la educación pública de calidad".

"Si obtenemos la confianza de la ciudadanía el 17M, que la comunidad educativa de Gójar no dude de que priorizaremos la reforma del colegio y el nuevo instituto, que el PP no ha querido hacer", ha dicho para añadir otros casos como el de La Herradura donde las familias "tienen que asumir las consecuencias de la falta de planificación del gobierno andaluz".

"Moreno Bonilla y la educación pública son incompatibles. Desde que preside la Junta ha eliminado 2.800 aulas con casos como los de los CEIP San José, Al-Zawiya y El Zargal de Granada capital, La Zubia o Cenes de la Vega, respectivamente. A eso hay que sumar 410 unidades menos para el próximo curso", ha apostillado para subrayar que "ya queda un día menos para que Andalucía y Granada dispongan de unos servicios públicos de calidad que garanticen el bienestar y la igualdad de la ciudadanía por igual".

Por su parte, el alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, ha defendido que el municipio cuente con los recursos necesarios para que tenga las mejores dotaciones educativas, y ha censurado que "tras varias promesas del gobierno andaluz del PP en los últimos ocho años, hayan desaparecido los 2,7 millones previstos para el colegio y los 5,5 millones anunciados a bombo y platillo para el nuevo instituto".

Prieto ha lamentado que, a la lealtad institucional que el municipio ha mantenido en este tiempo, la Junta diga ahora que "no solo no hay dinero para la construcción de estas infraestructuras, sino que tampoco hay niños. Las y los vecinos deberían reflexionar al respecto".