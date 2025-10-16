Diputación de Sevilla valora la conversión de la antigua cárcel de Ranilla en 240 viviendas: "Revitaliza los barrios"

Encuentro en Sevilla en el que han participado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Diputación, Javier Fernández, entre otros. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha valorado este jueves la reciente aprobación por parte del Gobierno de España de la transformación de la antigua cárcel de Ranilla en 240 viviendas públicas y ha indicado que este tipo de proyectos "no solo proporcionan soluciones habitacionales, sino que también contribuyen a la revitalización de barrios y al fortalecimiento del tejido social".

Según una nota emitida por la institución provincial, la iniciativa, que forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, representa "un paso firme hacia la consolidación de la vivienda como un derecho fundamental para todos los ciudadanos", tal y como ha indicado el presidente en un encuentro que con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Sevilla.

En este sentido, ha apostillado que "la colaboración entre administraciones es esencial para abordar los retos habitacionales que enfrentan muchas familias sevillanas".

Por último, La Diputación de Sevilla ha reiterado su disposición a colaborar con el Ministerio y otras administraciones para garantizar que estas iniciativas "se implementen de manera efectiva y beneficien a las familias que más lo necesitan".