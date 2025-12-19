La Diputación de Sevilla valora que la provincia esté presente en la Vuelta Ciclista España 2026

El diputado provincial Casimiro Fernández, en la presentación de la Vuelta Ciclista a España 2026. - LA VUELTA

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la provincia de Sevilla vuelva a tener presencia en uno de los grandes eventos deportivos del panorama internacional, como es la Vuelta Ciclista a España 2026.

Casimiro Fernández, que ha asistido a la presentación de la edición 81 de la prueba reina del ciclismo español en Mónaco, desde donde arrancará el próximo 22 de agosto, ha afirmado que albergar una etapa de la Vuelta "supone una oportunidad para mostrar la marca Sevilla al mundo desde el deporte y el ciclismo en particular", señála la Diputación en una nota de prensa.

"Estamos seguros de que la afición sevillana y de los pueblos por los que discurrirá la etapa se volcarán de lleno para hacer de esta cita una gran fiesta del deporte". El año pasado, la Vuelta Ciclista se emitió en televisiones de 190 países y las redes sociales de todo el mundo se hicieron eco de sus etapas.

En concreto, será la etapa 17 la que tenga como protagonista a la provincia de Sevilla, con un recorrido entre Dos Hermanas y la capital hispalense. Los ciclistas participantes van a transitar, entre otros, por los siguientes municipios sevillanos confirmados: Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada y Carmona.

La Vuelta partirá desde el Casino de Montecarlo, con una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles en las que transcurre también el desarrollo de otro deporte internacional de gran prestigio, el automovilismo de la Fórmula 1, y acabará por primera vez en otra provincia andaluza, Granada, al pie de la Alhambra.

Entre medio, la edición transitará por las carreteras de cuatro países y que "será una de las más duras, con más de 58.000 metros de desnivel positivo".