Diputación de Sevilla visita el parque de bomberos de Osuna para conocer las mejoras que se realizarán con su ayuda

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha continuado su ronda de visitas a parques del sistema. Este viernes ha recorrido las instalaciones del Parque de Bomberos de Osuna, junto a la alcaldesa de la localidad Rosario Andújar con el objetivo de conocer de primera mano las mejoras en instalaciones y mobiliario que el Consistorio acometerá con una subvención de 93.000 euros que recibirá de la Diputación, dentro del programa de ayudas que hay en marcha para los 15 parques de bomberos del Consorcio que aún son de titularidad municipal.

Según ha informado el Gobierno provincial en una nota de prensa, el Parque de Osuna cuenta desde hace tres meses con uno de los cuatro nuevos vehículos Autoescala Automática (AEA) adquiridos por la institución gubernamental para el Consorcio de Bomberos, con un coste cercano al millón de euros cada uno. Los otros tres se han asignado a los parques de Utrera, Lora del Río y La Rinconada.

Tras recorrer el parque, el vicepresidente del Consorcio ha agradecido y felicitado tanto a la alcaldesa como a los profesionales que ejercen en el mismo por las condiciones en las que mantienen las instalaciones, inauguradas en 2019 y que se usan las 24 horas del día los 365 días del año. "Sabemos las necesidades que tienen los ayuntamientos, porque todos los diputados del gobierno somos alcaldes y concejales en nuestros pueblos", ha recordado Domínguez.

El Parque de Bomberos de Osuna está situado en la denominada Área Operativa Campiña Sierra-Sur, compuesta por otros 8 parques y que cubre a 29 localidades. Las instalaciones están en el polígono industrial Las Vegas, cerca de la A-92 y con acceso también desde la carretera SE-715 de Osuna a La Lantejuela. Tiene 4.413 metros de superficie y cuenta con hangar y torre de prácticas, con seis niveles, zonas de prácticas de escalada y pozo, que desciende por el interior de la torre hasta el nivel del sótano, donde se ubica el aljibe.

La dotación del parque está integrada por 22 personas, todos ellos funcionarios del Consorcio.