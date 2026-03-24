La diputada de Vox, Reyes Romero, señala la "creciente inseguridad que sufre Sevilla"

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha señalado este martes la "creciente inseguridad que sufre Sevilla y su provincia".
En una nota remitida por el partido en una nota, esta situación "tiene una relación directa con una inmigración ilegal y descontrolada que perjudica tanto a la población nativa como a los inmigrantes que han respetado la legalidad y contribuyen a nuestra sociedad."
Romero ha destacado la reciente visita del portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, a la ciudad. Una jornada de trabajo que ha calificado como "muy productiva con nuestros compañeros de Sevilla capital, Coria del Río y Dos Hermanas, entre otros".
En paralelo, Romero se ha referido "al problema de las narcolanchas, con unos narcotraficantes cada vez más envalentonados". Ha asegurado que ante esta situación la fuerzas de seguridad "carecen de recursos humanos y logísticos para enfrentar a una delincuencia cada vez peor".
En este sentido, ha señalado como responsables a la gestión del Gobierno central, en concreto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "cuyas políticas benefician a los delincuentes".
Por otro lado, Romero ha asegurado que la inseguridad está afectando al comercio de barrios como en Su Eminencia o La Plaza "donde ha habido peleas a machetazos y agresiones varias", según ha indicado.
"Sólo Vox denuncia este problema con todas sus aristas y sólo Vox se atreve a proponer soluciones", ha afirmado Reyes Romero.
"Hay que acabar con el efecto llamada. Nuestras fuerzas de seguridad necesitan y merecen más recursos humanos y logísticos; estamos hablando de que ya están apareciendo armas de guerra en las bandas criminales. Y, por supuesto, hay que restablecer el sentido común. Fuera de nuestro país los que vengan a delinquir. Frente a una izquierda que premia constantemente la ilegalidad en todas sus vertientes y a un PP que les hace seguidismo, sólo queda Vox", ha concluido.