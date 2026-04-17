La directora Shi-Yeon Sung se reencuentra en Sevilla con la ROSS para interpretar 'El ciervo azul, el pájaro de fuego'

La directora coreana Shi-Yeon Sung. - ROSS

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) regresa este viernes, 17 de abril, a las 20,00 horas, al Teatro de la Maestranza con el undécimo concierto de abono de la temporada, titulado 'El ciervo azul, el pájaro de fuego', tras la celebración este jueves de la primera de las dos citas previstas en Sevilla.

El programa está dirigido por Shi-Yeon Sung y cuenta con la participación de la pianista Anna Vínnitskaya. Este sábado está previsto que se vuelva a interpretar este mismo programa en el Auditorio Casa Colón de Huelva, dentro del ciclo 'Andalucía Sinfónica' con la participación del pianista Juan Elvira.

Shi-Yeon Sung se reencuentra con la ROSS tras haberla dirigido en las dos temporadas anteriores. Considerada una de las directoras más destacadas de su generación, fue la primera directora surcoreana en dar el salto al podio de orquestas de referencia internacional como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Filarmónica de Los Ángeles o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, consolidando una trayectoria en escenarios de primer nivel.

Abrirá el programa 'Kauyumari', de Gabriela Ortiz, ganadora de un Grammy en 2024. La obra está inspirada en la cosmovisión del pueblo huichol. El título hace referencia al ciervo azul, figura central en sus creencias, y la partitura traduce ese universo simbólico en un lenguaje orquestal de gran riqueza rítmica y tímbrica, con una marcada presencia de elementos que evocan lo ritual y lo ancestral desde una perspectiva contemporánea.

A continuación, se interpretará el 'Concierto para piano núm. 3 en Re menor, Op. 30' de Serguéi Rachmáninov, una de las obras más exigentes del repertorio pianístico. Compuesto en 1909, el concierto destaca por su complejidad técnica y el equilibrio entre el protagonismo del solista y la masa orquestal, articulando un discurso de gran amplitud expresiva y desarrollo estructural.

La pianista rusa Anna Vínnitskaya será la encargada de afrontar esta partitura. Ganadora del Concurso Reina Elisabeth de Bruselas, mantiene una sólida presencia en las principales salas de conciertos internacionales. Su repertorio abarca desde el gran repertorio romántico hasta la música del siglo XX, y su actividad combina interpretaciones como solista con orquestas de primer nivel y una destacada labor pedagógica.

Para cerrar el repertorio del concierto, la ROSS interpretará la famosísima Suite 'El pájaro de fuego' de Ígor Stravinski, una obra que está considerada como una de las más influyentes del repertorio del siglo XX. La pieza recoge algunos de los números más representativos del ballet original, estrenado en 1910, y destaca por su riqueza orquestal, el uso innovador del color y el contraste entre secciones de gran lirismo y otras de fuerte impulso rítmico.