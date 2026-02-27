Dispositivo especial de tráfico, autobuses y limpieza por el derbi sevillano de este domingo

Archivo - Exterior del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla durante un derbi en una imagen de archivo - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo del derbi que enfrentará el próximo domingo, 1 de marzo, al Real Betis Balompié con el Sevilla Fútbol Club en el Estadio de la Cartuja, a partir de las 18,30 horas.

El partido se encuentra catalogado por la Subdelegación del Gobierno como alto riesgo. El dispositivo por parte de Policía Local comenzará a las 8,00 horas con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio.

Sobre las 14,00 horas, se mantendrá el dispositivo anterior y se pasará a la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por las zonas cercanas al estadio.

El dispositivo de tráfico y el operativo y el corte de las vías de acceso se activará a las 15,30 en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci; glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba; y glorieta Duquesa Cayetana de Alba con Puente de la Barqueta, solo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona.

Los cortes de tráfico se desarrollarán desde las 15,30 hasta el final del partido. Se procederá al acceso controlado a los aparcamientos de gol norte, como son P0-P1.1, P 1.2- P3-P4 y P5, que tienen su acceso desde la SE-20 hacia glorieta Instalaciones Deportivas La Cartuja. También el P7 zona norte, teniendo acceso desde la SE-20 por la glorieta de RTVE, y P7 zona sur, teniendo acceso desde Carlos III frente a la calle Gregor J. Mendel.

A su vez se ha dispuesto zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso al túnel sur, frente al rocódromo. La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en el acceso al túnel sur junto al P1.

De manera adicional, se impedirá la doble fila en Camino de los Descubrimientos, especialmente desde la glorieta José María Japón Manzaneras hacia Marie Curie, el interior de Sevilla TechPark, o vías cercanas al perímetro del estadio que puedan afectar a las zonas de evacuación.

Solo se permitirá el acceso de vehículos autorizados por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo llevar la autorización visible, residentes, servicios públicos, personas con movilidad reducida y vehículos de emergencias, y como máximo hasta una hora antes del inicio del encuentro.

El acceso se realizará por: Aparcamiento P7 zona norte, desde SE-20, glorieta RTVE; aparcamiento P7 zona sur, desde calle Carlos III frente a calle Gregor J. Mendel; aparcamientos B01 y 02, desde Carlos III confluencias calle Hermanos d'Eluyar; y aparcamientos B 0.3 y 0.4, desde Carlos III confluencia calle Gregor J. Mendel. Los vehículos con distinción PMR disponen de plazas en la explanada del P 1.1.

DISPOSITIVO DE TUSSAM

Por su parte, Tussam reforzará el servicio en las líneas que pasan por el entorno del estadio y, además, se pondrán a disposición de los asistentes al partido tres lanzaderas desde las inmediaciones del estadio a la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta.

En concreto, las líneas que verán incrementado el servicio con la incorporación, desde dos horas antes del inicio del partido de 18 vehículos, adicionales a los que habitualmente prestan servicio en estas líneas, serán la 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 (circular exterior) y C2 (circular exterior).

A la finalización del partido, el servicio se complementará con 26 autobuses, entre 8 y 10 por línea, distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja (líneas 2 y C1 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio. Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito.

Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

Adicionalmente, Tussam prestará un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante (estación metro-aparcamiento P1), desde dos horas y media antes del inicio y a la finalización del partido. La parada de esta lanzadera se ubicará en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y en el recorrido de vuelta efectuará una parada en Torre Sevilla. El servicio se prestará con diez autobuses y, exclusivamente en el recorrido de vuelta (Cartuja-Blas Infante), el servicio será gratuito.

También prestarán servicio, solo a la finalización del partido, otras dos lanzaderas: Estadio de la Cartuja-Sevilla Este y Estadio de la Cartuja-Barqueta, con paradas en Juan Bautista Muñoz, frente a la Escuela de Ingeniería. La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la avenida de la Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. En ambos casos el servicio será gratuito.

Para mejorar la fluidez del servicio y la seguridad de los peatones, a la salida del partido, el servicio ordinario de las líneas 2, C1 y C2 modificará su recorrido circulando por Matemático Rey Pastor y Castro y Camino de los Descubrimientos.

REFUERZO EN LIPASAM

También la empresa municipal de limpieza Lipasam ha diseñado un plan especial de limpieza con motivo del derbi en el Estadio La Cartuja. En este sentido, para dar cobertura a este evento deportivo se desplegará un importante equipo humano y mecánico durante el encuentro, así como en las horas anteriores y posteriores.

Como ante cualquier evento que se lleve a cabo en la vía pública de la ciudad, el objetivo del dispositivo es prestar un buen servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños.

El operativo para la cita liguera contará con 45 operarios y 22 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

Antes del partido, y una vez que tanto la afición bética como la afición sevillista estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo, con especial atención a los accesos.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, con el objetivo de eliminar restos y malos olores.

La empresa municipal de limpieza de Sevilla cuenta con un dispositivo especial para todos los partidos de fútbol que se celebran en la ciudad hispalense. Dicho servicio se refuerza con las limpiezas programadas habitualmente. De esta forma, el resto de la ciudad puede ser atendida, sin sufrir las consecuencias de la celebración de esta cita deportiva.