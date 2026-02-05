Dos aparcamientos de la Cartuja reducen sus plazas y se reabre la SE-20 ante el partido de Copa este jueves en Sevilla

Archivo - Estadio de La Cartuja - LA CARTUJA - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una serie de recomendaciones para las personas que se dirijan en la tarde de este jueves al Estadio de la Cartuja para ver el partido de Copa del Rey entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid.

Según ha publicado Emergencias Sevilla en redes sociales, la entrada y salida del P7 Norte se va a realizar por la SE-20, a la altura de la Glorieta de RTVE. En este parking se ha reducido el número de plazas disponibles, al igual que el P7 Sur cuya entrada y salida se realizará por la avenida Carlos III.

Asimismo, el parking P8 tendrá su salida hacia la avenida Carlos III. Cuando se complete el aforo de este recinto, se permitirá el acceso al PT Cartuja.

Por otro lado, el Consistorio ha confirmado la reapertura progresiva de la SE-20 desde las 15,24 horas. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en toda la provincia hasta las 18,00 horas de este jueves.