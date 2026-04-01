Dos detenidas en Sevilla al desarticular un grupo que robaba joyas y dinero en Nervión, Triana y Los Remedios

Efectos recuperados tras desarticular un grupo criminal en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado a un Grupo Criminal que cometía robos, especialmente en búsqueda de joyas y dinero, en Los Remedios, Triana y Nervión. La investigación ha culminado con la detención de dos mujeres.

Según ha enmarcado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó a principios de enero. El grupo elegía el edificio y algunas integrantes realizaban labores de vigilancia, mientras otras comprobaban la ausencia de personas en su interior para llevar a cabo los robos.

Para abrir las puertas, empleaban técnicas especializadas con rapidez y discreción. Su objetivo, especialmente, eran joyas y dinero. Las detenidas, aunque no han podido ser localizadas hasta la fecha, habrían cometido diversos hechos delictivos en otros lugares del país.

La operación, según los agentes, revestía especial complejidad, dado las arrestadas permanecían en cada ciudad durante cortos periodos de tiempo para cometer el mayor número de hechos delictivos. No obstante, tras varios registros domiciliarios, se ha conseguido recuperar el dinero sustraído, así como los utensilios empleados para la apertura de puertas.

A raíz de los hechos, la Policía Nacional ha realizado algunas recomendaciones, como cerrar las puertas con doble vuelta, instalar cámaras o alarmas para evitar robos o desconfiar de desconocidos que accedan a los bloques de las viviendas.