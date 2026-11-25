La Policía detiene a dos personas tras desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda de Coria - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, tras desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes en Coria del Río (Sevilla).

En el transcurso de la operación han sido intervenidas diversas sustancias estupefacientes y munición durante el registro de la vivienda, en la que hallaron cocaína, heroína, una balanza de precisión, más de 1.000 euros en efectivo y varios cartuchos de escopeta, detalla en un comunicado.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.