Dos detenidos por robo de alimentos en una empresa de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) donde trabajaba uno de ellos

Imagen de archivo de coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en la sustracción continuada de productos alimenticios de una empresa de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) en la que trabajaba uno de los implicados y que han causado unas pérdidas de 192.259 euros.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó tras detectar la empresa movimientos irregulares de la mercancía, que al realizar el seguimiento permitió comprobar cómo uno de sus trabajadores preparaba pallets para posteriormente sacarlos de las instalaciones, siendo trasladados en furgoneta.

De esta manera, el dispositivo establecido por Guardia Civil, permitió intervenir un pallet de mercancía, valorado en 3.003,97 euros, así como 2.650 euros en efectivo. Las comprobaciones realizadas por la empresa han permitido cuantificar hasta el momento un perjuicio económico de 192.259,52 euros.

Asimismo, se investiga un posible delito contra la salud pública, al quedar los productos fuera de los sistemas habituales de trazabilidad, sin poder garantizarse las condiciones de almacenamiento y manipulación. La actuación ha sido llevaba a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor.