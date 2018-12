Dos fotógrafos sevillanos en la candidatura española a la World Photographic Cup 2019

Publicado 20/12/2018 18:20:16 CET

La candidatura española a la World Photographic Cup 2019 cuenta en esta sexta edición con los trabajos de dos fotógrafos sevillanos, en concreto Antonio Calle Pliego, de Marchena y que competirá en la categoría de 'Wedding'; y Ángeles Mesa Martín, de Alcalá del Río, quien participa en la categoria de 'Portrait'.

Según ha informado la Federación Española de Profesionales de Fotografía y de la Imagen (Fepfi), tras la selección de los trabajos nominados a los Premios Fepfi, se ha cerrado la candidatura de España a la copa del mundo fotográfica.

La World Photographic Cup, en su sexta edición, ha logrado un nuevo récord de participación, con 32 equipos de cuatro continentes, que en total engloba 17 países europeos, siete de Asia, seis americanos y dos de Oceanía para competir en la prestigiosa copa, que se llevó el año pasado el equipo de los Estados Unidos.

El concurso reúne cerca de 600 fotografías (18 por equipo), cuyas diez primeras de cada categoría (retrato, boda, reportaje, comercial, naturaleza e ilustración) obtendrán el pase como finalistas.

Las puntuaciones más altas por cada equipo se anunciarán en Imaging USA 2019, en Atlanta, el 20 de enero. Las medallas individuales y la clasificación por equipos, que se obtiene de la suma de los mejores resultados obtenidos por los miembros de cada país, se anunciarán en Drammen (Noruega), el 8 de abril. El equipo que obtenga la puntuación más alta ganará la prestigiosa World Photographic Cup 2019.

Entre las 18 obras de la candidatura española se encuentra la dos sevillanos, Antonio Calle y Ángeles Mesa Martín, seleccionados por el único mediador autorizado, Fepfi. La representación de España se surte de diferentes fuentes como las imágenes pertenecientes a la Colección de Honor, emanadas del certamen de Calificaciones 2017, fotografías del Premio Fepfi a Mejor Fotógrafo del año 2018 y obras facilitadas por invitación.

Antonio Calle, marchenero de 38 años de edad, lleva el amor por la fotografía en la sangre, pues su abuelo entre las décadas de 1950 y 1960 llegó a contar con su propio estudio en la provincia. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, imparte clases de fotografía desde 2005 en la Escuela de las Artes de Marchena y desde hace dos años cuenta con un estudio propio, donde desarrolla su trabajo en el campo de la fotografía social

Tras recibir la noticia hace unos días de que formaría parte de la candidatura de España vive "un cúmulo de sensaciones, nerviosismo, ilusión, pero sobre todo "mucha responsabilidad por representar a nuestro país", ha confesado a Europa Press.

La fotografía de Antonio Calle con la que forma parte de la candidatura de España a la copa del mundo fotográfica es una instantánea que recoge un momento vivido cuando desarrollaba su trabajo en una boda. De repente y "por sorpresa", uno de los invitados "hincó rodilla en tierra, sacó un caja con un anillo en su interior y le pidió matrimonio a su pareja".

"Llevo siguiendo este concurso algunos años y siempre me ha parecido de un prestigio tremendo, con un nivel muy superior", ha comentado, añadiendo que "estar ahora entre profesionales a los que siempre he admirado me produce una satisfacción enorme y todo un honor".