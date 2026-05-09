Dos heridos tras la caída de una rama de árbol en el Prado de San Sebastián de Sevilla

Archivo - Fachada de entrada a la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, en Sevilla. - TUSSAM / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas al ser golpeadas por una rama de árbol caída en el Prado de San Sebastián de Sevilla sobre las 16,45 horas de este sábado.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se ha recibido un aviso de varios testigos que informaban de la caída de una rama sobre varios comensales que estaban en un restaurante junto a la estación de autobuses y la calle José Ignacio Benjumea.

Tal y como ha precisado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, de inmediato, se activaron dotaciones de la Policía Local, Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según el servicio adscrito la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, los sanitarios han confirmado el traslado a un centro hospitalario de dos personas, de las que no han trascendido más datos, con traumatismos "muy leves y arañazos".