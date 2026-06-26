Dos Hermanas (Sevilla) alerta del encarecimiento de la VPO: "No tiene sentido que cueste más que la vivienda libre"

La teniente de alcalde y encargada municipal de Promoción Económica de Dos Hermanas, Carmen Gil; el investigador en materia de vivienda de la UGR, José Manuel Torrado y la secretaria de Juventud de CCOO, Pau García en los cursos de verano de la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcalde y delegada municipal de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Carmen Gil, ha alertado del encarecimiento de la Vivienda de Protección Oficial (VPO), cuyo precio "lo marca el Gobierno andaluz". Gil ha criticado que "una VPO en Sevilla capital cueste lo mismo que en El Viso o Dos Hermanas" y ha reprochado al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno que "facilite" el uso de las VPO "como una inversión y no como un derecho". Asimismo, ha señalado que la Junta "ha vulnerado algunos aspectos de la Ley de Autonomía Local de 2010 con la Ley de Vivienda de Andalucía", aprobada en la última legislatura de Moreno.

Así lo ha afirmado durante su intervención en la mesa redonda 'La vivienda como derecho y salud pública: alternativas sociales frente a la especulación y el déficit habitacional', en el marco del curso 'Vertebrar la sociedad, proteger a la ciudadanía: el valor insustituible de los servicios públicos ante el avance de la desigualdad y la privatización' y los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. Junto a ella han estado el profesor e investigador en materia de vivienda en el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada (UGR), José Manuel Torrado y la Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras (CCOO), Pau García.

En esta línea, ha tildado de "laxa" la actuación que la Junta de Andalucía está realizando en materia de vivienda, al tiempo que ha concretado que en el caso de las VPO, el parámetro territorial, uno de los índices que marca el precio de venta de estos inmuebles, tiene un carácter "subjetivo". También ha destacado la actuación del Ayuntamiento de Dos Hermanas en materia de vivienda protegida y ha señalado que "a pesar de no contar con grandes arcas públicas, sí disponen de suelo libre". Según Gil, hasta la fecha han entregado "1.725 viviendas para facilitar la compra de propiedad a la ciudadanía". De esta forma, ha destacado que la entidad municipal ha renunciado al 14% del beneficio de venta del suelo público para destinar "un 12% a descuentos para el comprador" y "un 2% a la mejora de las zonas comunes en los proyectos de construcción".

Asimismo, Gil ha indicado que "la vivienda y los derechos no son un sorteo" y se ha opuesto a este sistema de selección para la concesión de VPO. Aparte, ha criticado la firma de un convenio con CASA 47, la entidad estatal de vivienda, para "construir 600 o incluso más viviendas en régimen de alquiler accesible y también con opción a compra".

Durante su intervención, el investigador en vivienda de la UGR José Manuel Torrado ha precisado que "España sigue siendo una sociedad de propietarios con cada vez más inquilinos". De hecho, ha afirmado que "estamos ante generaciones que probablemente nunca accedan a la propiedad". Según sus investigaciones, el alquiler "actúa como amplificador de las desigualdades sociales", lo que demuestra "la nula intervención pública en el mercado". "Que la Unión Europea fije en un 30% la tasa de esfuerzo para los gastos de vivienda me parece una barbaridad", ha admitido.

También ha matizado que existe un "desacople" de los precios con respecto al mercado de compraventa. "Desde 2012 se han disparado los precios, mientras que el mercado de venta no ha subido de manera tan destacada". Además, ha añadido que existen "submercados de la vivienda en España", ya que se encuentra "polarizada" según la zona geográfica. Torrado ha afirmado que "estamos ante generaciones que probablemente nunca accedan a la propiedad", puesto que España "sigue siendo una sociedad de propietarios que tiene más inquilinos".

Por su parte, la secretaria de Juventud de CCOO, Pau García ha defendido el derecho de la ciudadanía a tener "una vivienda donde vivir y también que sea digna". De esta forma, ha disertado acerca de los espacios liminales, "aquellos que representan el vacío, el tránsito y la soledad" y ha apelado a los alumnos a reclamar mejoras en el ámbito de la vivienda. Igualmente, ha señalado a las Administraciones Públicas por su "falta de coordinación entre el suelo público y privado" y ha pedido "convivencia" para atajar las causas del problema. "Tenemos problemas de renovación de las viviendas por nuestros recursos, está el problema de la turistificación en la zona del Mediterráneo, sufrimos de cambios demográficos y también los grandes capitales acumulan propiedades", ha concluido.