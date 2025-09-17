Dos investigados en Bollullos (Sevilla) acusados de estafas por el método del 'hijo en apuros'

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una menor de edad están siendo investigados como presuntos autores de un delito de estafas en Bollullos de la Mitación (Sevilla) a través del método 'hijo en apuros', que consiste en la suplantación de identidad del hijo de una víctima con el objetivo de manipularla y que realice una transferencia bancaria urgente a una cuenta controlada por los autores.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, las investigaciones se iniciaron cuando una vecina del municipio fue contactada por mensajería instantánea por una persona que se hizo pasar por su hija y solicitó dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema.

En consecuencia, la víctima realizó ocho transferencias e ingresos en efectivo por un importe total de 9.680 euros a varias cuentas bancarias abiertas online a nombre de los presuntos autores.

Tras detectar la estafa, la víctima acudió a la Guardia Civil, por lo que la investigación fue iniciada por el Equipo de la Comandancia de Sevilla.

Durante la misma se han analizado evidencias digitales, rastreo de movimientos bancarios, visionado de grabaciones de seguridad, contando con la colaboración con entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones.

Finalmente, se ha logrado bloquear 950 euros del dinero estafado, que quedaron retenidos en las cuentas receptoras. El resto de los fondos fue retirado en efectivo poco después de los ingresos, según ha concretado el Instituto Armado.

La investigación ha identificado a los autores de los hechos, un varón y una menor de edad, que operaron conjuntamente para la retirada de los fondos y que han sido investigados como presuntos autores del delito.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sanlúcar la Mayor y a la Fiscalía de Menores de Sevilla.

Por su parte, la Guardia Civil ha recordado algunas medidas preventivas frene a este tipo de delitos, como desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten transferencias de dinero, verificar la identidad de la persona que necesita ayuda y contactar con las entidades bancarias ante cualquier sospecha.