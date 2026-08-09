Dos personas fallecidas y tres heridas tras la colisión frontal de dos vehículos en la A-394 en Utrera (Sevilla)

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y tres han resultado heridas tras la colisión frontal de dos vehículos en la tarde de este domingo en el kilómetro 22,1 de la A-394, a la altura de Utrera (Sevilla).

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, uno de los heridos se encuentra en estado grave, mientras que los otros dos son leves. El 112 ha atendido, minutos después de las 16,30 horas, varios avisos de testigos que alertaban de una colisión frontal entre dos turismos con personas heridas y atrapadas en su interior, entre ellas un niño.

De inmediato, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Sevilla y a Mantenimiento de Carreteras

Según fuentes sanitarias, en el accidente han fallecido dos personas, de las que no han trascendido datos. Además, otras tres han resultado heridas y han sido evacuadas a distintos centros hospitalarios de Sevilla: una al hospital Virgen Macarena, otra al Virgen del Rocío y un menor al hospital Infantil.

Asimismo, se están investigando las posibles causas del suceso. En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha reiterado su mensaje de prudencia en las carreteras.