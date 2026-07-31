Dos sevillanos, entre los diez mejores cirujanos generales y del aparato digestivo a nivel nacional

Los cirujanos generales y del aparato digestivo, Salvador Morales y Fernando de la Portilla. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cirujanos generales y del aparato digestivo Salvador Morales y Fernando de la Portilla, pertenecientes a los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa, en Sevilla, han vuelto a entrar en el top diez de los cirujanos más prestigiosos de España, según el ranking extraído de las encuestas realizadas a sus compañeros de profesión en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), elaborado por Merco.

Según ha informado la entidad sanitaria en una nota de prensa, dichos galardones reconocen a médicos, hospitales y administraciones sanitarias por su "mejor reputación" y valoran el "esfuerzo clínico, investigador y de gestión" que realizan a nivel nacional.

De este modo, el doctor Morales ha logrado una "notable relevancia nacional e internacional" por el tratamiento del cáncer de colon, cirugía de pared abdominal y obesidad con el uso de técnicas "mínimamente invasivas", siendo uno de los "principales exponentes" en el desarrollo de las nuevas innovaciones en cirugía basada en la inteligencia artificial y la cirugía guiada por la imagen, estando asimismo inmerso en el inicio de programas de robotización en cirugía.

Además, el jefe de servicio en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido reconocido una vez más en el ranking de Hospitales y médicos con mejor reputación de España por servicio clínico en su 11ª edición. Igualmente, la revista Forbes lo incluye desde 2018 entre los 100 mejores médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Proctología Avanzada del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, jefe del Servicio de Coloproctología del Hospital Universitario Virgen del Rocío y catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla, doctor Fernando de la Portilla, ha avanzado una posición y ocupa el quinto lugar en el ranking de los 10 mejores cirujanos generales y del aparato digestivo de nuestro país.

En paralelo, De la Portilla ha puesto en marcha junto con el jefe de la Unidad de Cirugía Colorrectal, Antonio Amaya, una nueva Unidad de Coloproctología en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, que aborda de "forma integral" la especialidad de la cirugía general y del aparato digestivo que se encarga del diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de todas las patologías del colon, recto y ano.