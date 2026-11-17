La saxofonista Elisa Urrestarazu y la guitarrista Pilar Rius, integrantes del Dúo Ómicron XXI - US

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) abre sus puertas el 19 de noviembre para albergar una de las actuaciones más destacadas del XVII Festival Zahir Ensemble de Música Contemporánea. En esta ocasión, el auditorio será el escenario del recital ofrecido por el Dúo Ómicron XXI, una formación integrada por la saxofonista Elisa Urrestarazu y la guitarrista Pilar Rius.

La propuesta artística planteada para la velada destaca por un repertorio heterogéneo que "explora las múltiples sonoridades de la música de los siglos XX y XXI". El programa incluye obras como 'Ruido de Levante' de Arturo Fuentes, descrita como una "delicada investigación acústica entre la claridad y la sombra", y 'Kintsugi', compuesta por Rebeca Santiago, detalla la US en una nota de prensa.

Asimismo, el público asistente podrá disfrutar de piezas interpretadas con una "marcada profundidad estética y reflexiva", entre las que figuran 'Niebla', de Alicia Díaz de la Fuente; 'DiPRiGNT', de Juanlu Montoro; 'Parado en el Vuelo', de Sergio Blardony; 'Kitab I', de José María Sánchez-Verdú, y 'Antophila', de Inés Badalo.

Este evento cultural se enmarca en la programación estable organizada por el Zahir Ensemble, un "referente indispensable" en la interpretación de la música contemporánea que busca acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía propuestas musicales innovadoras.

Las entradas para el concierto, fijado a las 20 horas, se encuentran ya disponibles a través de la plataforma entradium a un precio accesible de cinco euros, fomentando de este modo la participación activa del estudiantado y del público general en la vida cultural de la Universidad de Sevilla.