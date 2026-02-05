Écija eleva el Plan de Emergencias a Fase 2 y Lora del Río (Sevilla) a fase 1 ante la crecida de los ríos

Vista general de la crecida del río Genil a su paso por la localidad de Écija. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Écija y Lora del Río (Sevilla) han elevado en la mañana de este jueves sus planes de emergencias ante la crecida del caudal del río Genil y Guadalquivir, respectivamente, a consecuencia de la borrasca Leonardo.

En Écija, el Consistorio ha activado la fase dos tras sobrepasar el río Genil los 6,30 metros sobre el nivel del mar. Al superar los 5 metros, se procedió en la noche del miércoles al desalojo de los vecinos de Isla del Vicario. Una situación para la que fueron preavisados por la alcaldesa durante la mañana.

A las 10,15 horas, el río Genil se mantiene en 6,55 metros. La alcaldesa, Silvia Heredia, ha indicado que "siguen vigilantes" y ha pedido máxima prudencia ante el nivel rojo del río.

"Actualmente, están desplegados todos los efectivos municipales, junto a una unidad de caballería de la Policía Nacional y efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica. Se está evaluando la necesidad de reintegrar la unidad de UPR", ha señalado.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Lora del Río ha elevado el Plan Territorial de Emergencia a nivel uno ante la crecida del caudal del río Guadalquivir.

El alcalde, Antonio Enamorado, ha señalado que la situación "se va a complicar en las próximas horas, el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros/hora". "Hay estimaciones que lleguemos a un caudal del Río de 3.500 metros cúbicos por hora, por lo que se ha creado el gabinete de crisis ante esta situación", ha confirmado el primer edil, que ha indicado que el río está a 1.351,72 metros cúbicos por hora.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que "vayan preparando los enseres ante una subida mayor del agua" y han comenzado a repartir vallas y rasillones a las viviendas que pueden verse afectadas.

Asimismo, se ha firmado el decreto de emergencia y activado al 112 Emergencia, además se ha habilitado el Pabellón 'Pedro Toro' para "posible realojo de vecinos". El Centro de Salud activará la Unidad de Ambulancias para el posible traslado de personas dependientes y se va a instalar el Puesto de Mando Avanzado en la zona de Al-Andalus, lo "más cerca a la zona de posible afectación del agua".

LOS RÍOS GUADAÍRA, CORBONES Y RIVERA DE HUELVA, EN ROJO

La Diputación de Sevilla ha informado que se "estará especialmente vigilante" por zonas con riesgo de inundación, con el Guadalquivir en aviso naranja y los ríos Guadaíra, Corbones y Rivera de Huelva, en rojo.

Los bomberos del Sistema Provincial han atendido entre las 00,00 del día 4 y las 07,00 horas de este jueves, 5 de febrero, un total de 243 incidencias en 60 municipios de la provincia. Las más frecuentes estuvieron relacionadas con derrumbes, caídas y apeos (127) motivados principalmente por el viento; seguidas de inundaciones en vía pública (27) y actuaciones de saneamiento y retiradas de objetos de la vía pública (26).

Por municipios, registraron alrededor de una veintena de avisos localidades como Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra. A las 07,00 horas, la sala del Centro de Coordinación Operativa de los Bomberos de la Provincia (Cecop), se encontraba gestionando dos incidencias aún no finalizadas.

Los treces parques de bomberos gestionados directamente por el Consorcio "estuvieron plenamente operativos", con 78 profesionales movilizados. El Consorcio coordina también a otros 14 parques de titularidad municipal. La dotación de los parques de Mairena del Aljarafe y de Osuna se ha reforzado con dos grupos especiales destinados a intervenciones en rescate acuático.

En lo que respecta a la red de Carreteras que depende de la Diputación, se contabilizan 16 cortes en la circulación, en la mayoría de los casos por inundaciones y embalsamientos en la calzada.

Las vias cortadas son la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), la SE-5204 (continuación de la 5203 hasta Arahal), SE-5206 (de El Coronil a Morón), la SE-3102, (en Sevilla capital, de Valdezorras al núcleo de San José de la Rinconada), la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río, a su paso por el Río Corbones) y la SE-7200 (en Lantejuela), por el desbordamiento del río Corbones.

Asimismo, se ha procedido al corte en la VIA 225 (de Marchena hacia la A-4). VIA 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), VIA 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361), SE-5202 (de Arahal a Marchena) hasta finalización de la alerta amarilla por velocidad excesiva del viento y precaución ante la posible caída de una torreta, SE-6300 (de la N.IV a Lebrija), SE-5209 (de las Cabezas a la provincia de Cádiz) y la SE-6201 (de las Cabezas a la provincia de Cádiz).

También permanece cortada la travesía de la SE-7203, en la Puebla de Cazalla y la VIA 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce).

La Diputación ha indicado que en El Palmar de Troya hay una dotación de bomberos de Utrera y se sigue de cerca también la evolución del entorno del río Genil y el Guadalquivir a su paso por los municipios de la Vega.

De cara al fin de semana, se espera la entrada, el sábado, de la nueva borrasca Marta, con lluvias intensas sobre suelos saturados y cauces y pantanos en niveles muy elevados.

En este contexto, la Diputación de Sevilla reitera su llamamiento a la población a extremar la prudencia, evitar los desplazamientos que no sean urgentes y no intentar cruzar, ni a pie ni en vehículos, zonas que estén anegadas.

Asimismo, se insiste en la importancia de retirar elementos de zonas exteriores que puedan ser arrastrados por el viento y asegurar bien aquellos que no se puedan retirar.