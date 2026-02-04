Écija (Sevilla) eleva el Plan de Emergencias a Fase 1 debido al riesgo de inundación por el río Genil

Runión del Comité de Seguridad Municipal de Écija (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

ÉCIJA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Comité de Seguridad Municipal de Écija (Sevilla) se ha reunido este miércoles tras ser activado el Plan de Emergencia Municipal de Écija en su Fase I, debido a la situación de riesgo de inundación y por situarse la localidad en las zonas incluidas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

El comité ha establecido una serie de medidas coordinadas para ir faseando las decisiones en función del nivel de subida del río Genil. La Fase I del Plan de Emergencia Municipal de Écija se activa por estar la localidad en nivel amarillo de alerta por riesgo de inundación por el río Genil.

La alcaldesa, Silvia Heredia, acompañada de la delegada de Seguridad Ciudadana, Rosario Delgado, y del Delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Onetti, han visitado a los vecinos de la pedanía de Isla del Vicario. Este diseminado, a varios kilómetros de Écija río abajo, es el primer lugar donde habrá que desalojar si el río sube a los 5 metros de lámina de agua.

En ese sentido, tanto los miembros del equipo de gobierno como la Policía Local, han informado a los vecinos que tendrán que ser desalojados "obligatoriamente" siguiendo instrucciones de las autoridades pertinentes "en el momento en que el Genil suba a 5 metros".

Heredia ha señalado que todas las familias que sean desalojadas de isla del Vicario tienen habilitadas habitaciones en un alojamiento de la localidad. A lo largo del día se procederá a seguir muy de cerca la evolución del Genil y se mantendrá el mando único en la sede de la Policía Local de Écija, donde también están presentes efectivos de Bomberos y voluntarios de Protección Civil.

La Resolución de activación de la Fase I del Plan de Emergencia Municipal de Écija se ha trasladado a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Centro de Coordinación de Emergencias Regional de Sevilla (Cecem), Centro de Coordinación Operativa de ámbito local (Cecopal), Cuerpos de Policía Local y Bomberos de Écija, y resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Subdelegación del Gobierno en Andalucía, para su conocimiento y efectos oportunos.