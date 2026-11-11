Efectos de la borrasca Charles en Sevilla: más de 40 actuaciones de bomberos en 23 municipios por lluvias e inundaciones

Efectivos de Bomberos de la Provincia en una sala de control - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal Charles que afecta a la provincia de Sevilla en las últimas horas está provocando incidencias hasta en 23 municipios, sobre todo por lluvias e inundaciones, lo que ha motivado que efectivos de Bomberos contabilicen hasta el momento hasta 41 registros de emergencias.

En este sentido, se han registrado avisos en Mairena del Aljarafe, Almensilla, San Juan de Aznalfarache y Guadalcanal, con activación de parques. También se han gestionado incidencias en Coria del Río, Espartinas, Carmona, Castilleja de la Cuesta y Palomares del Río, entre otras localidades.

Al margen del temporal, se ha producido un incendio en la cocina de una vivienda unifamiliar de Alanís, sin personas heridas ni atrapadas, y otro en Constantina, con salida de humo en un establecimiento comercial, con origen en una chimenena, actuando los parques de Lora del Río y Constantina, según informan fuentes de la Diputación.

Asimismo, se han gestionado cinco avisos relacionados con accidentes de circulación, con activación de bomberos en Carrión de los Céspedes (A-49, salida de vía), Marchena (A-92, colisión y vuelco), Umbrete (A-49, colisión por alcance) y Utrera (A-375, vuelco). En Umbrete, dos ocupantes no podían salir del vehículo.

Por último, se han recibido avisos por riesgos de caída o desprendimiento de elementos en Marchena, Constantina y Mairena del Alcor.

Además, la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del servicio 112, ha coordinado 195 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas en la comunidad autónoma, desde la medianoche del lunes hasta las 7,00 horas de este miércoles, de la que Sevilla concentra 94 incidencias.

A las 7,00 horas de este 11 de noviembre permanecían activos 57 planes territoriales de emergencia local, 21 de ellos en Sevilla.

La Aemet ha decretado aviso naranja por viento desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz. En Sevilla, las rachas pueden alcanzar los 90 km/h en Sierra Norte, Campiña sevillana y Sierra Sur.

Por lluvia, se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en la Sierra Norte de Sevilla. En lo que va de miércoles, las estaciones de Aemet registraban 33,8 litros por metro cuadrado en Guadalcanal y 19,2 en Cazalla de la Sierra.