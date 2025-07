La egiptóloga Myriam Seco y el Club Natación Sincro Sevilla, entre los galardonados en los premios ROMA 2025

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha convocado los 'VII Premios Universidad, Mujer y Empresa: ROMA', que reconoce a las empresarias Estefanía Ferrer y Anabel Fernández, la egiptóloga Myriam Seco, la ingeniera de Telecomunicación Gracia Catalina y el Club Natación Sincro Sevilla por su "talento, innovación, emprendimiento, liderazgo e inspiración".

Según ha trasladado la UPO en un comunicado, el jurado, presidido por el presidente en funciones del Consejo Social, Iván Pestaña, ha elegido a las premiadas de entre un número de candidaturas que, este año, ha triplicado el de la edición anterior, lo que pone de manifiesto "la consolidación de estos reconocimientos".

Pestaña ha subrayado que las galardonadas "representan a la perfección el talento, la excelencia profesional y el compromiso de las mujeres que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de nuestra provincia", y ha destacado "el elevado nivel general de las candidaturas recibidas".

En la categoría de Alta Dirección Empresarial la ganadora ha sido Estefanía Ferrer, una ingeniera química por la Universidad de Sevilla con más de 15 años de experiencia en distintas multinacionales que fundó en 2020 LICO Cosmetics, una empresa de cosmética nativa digital que combina rigor científico con ingredientes naturales.

Su liderazgo "inspira a otras mujeres: un 87% de su equipo está compuesto por personal femenino, lo cual refleja un compromiso real con la igualdad", ha explicado el centro universitario. Además, Estefanía ha sido ponente en foros de 'Women in Retail', promoviendo el liderazgo femenino en sectores tradicionalmente dominados por hombres.

RECONOCIDA EGIPTÓLOGA

Por otra parte, Myriam Seco ha sido reconocida en la categoría de Arte y Cultura. Licenciada en Historia Antigua y doctora por la Universidad de Sevilla, Seco es una reconocida egiptóloga, directora desde 2008 del proyecto de investigación 'Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor' (Egipto), en el que coordina sobre el terreno a un equipo de más de 30 especialistas.

La doctora Seco compatibiliza su actividad investigadora con la docencia en las universidades de Sevilla, Granada o Murcia. Su trayectoria profesional, su liderazgo en proyectos de investigación, su compromiso con la docencia y la difusión del patrimonio, y su contribución al conocimiento de una de las civilizaciones más relevantes de la historia "la convierten en merecedora de este reconocimiento" ha añadido la UPO.

Con respecto a la categoría de Deporte, el jurado ha reconocido al Club Natación Sincro Sevilla, fundado en 1998 y del que han surgido talentos de este deporte como, entre otras, las medallistas olímpicas y mundiales Marina González y Alisa Ozhogina.

El club, campeón de España en varias ocasiones, se ha consolidado como uno de los tres más destacados de su modalidad deportiva en el país. Más allá de los éxitos deportivos, su fundadora y presidenta, María del Mar Martínez, ha destacado la actividad formadora que desarrollan con cientos de niños.

SALUD MENTAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES

Anabel Fernández ha sido la ganadora en la categoría de Emprendimiento por su proyecto 'Affor Health', una consultora de recursos humanos especializada en salud mental y riesgos psicosociales en las organizaciones de la que es fundadora y directora ejecutiva.

Fernández creó la empresa en 2010 sin inversores, con apenas un ordenador y una idea: "las empresas no sobrevivirán si no cuidan a las personas". Con este propósito, y tras quince años de recorrido, 'Affor Health' emplea a más de 100 personas y ha atendido a más de 400.000 trabajadores de cientos de empresas en España y en otros once países de Centro y Suramérica.

Por último, en la categoría STEM, relacionada con ciencia y tecnología, el jurado ha reconocido a Gracia Catalina Piñero, ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla y primera directora del ESA Business Incubation Centre (BIC) Andalucía, la primera incubadora de la Agencia Espacial Europea en la comunidad autónoma.

Su objetivo principal es apoyar a pequeñas y medianas empresas que utilizan tecnología espacial o desarrollan productos y servicios innovadores para el sector espacial o a partir de tecnologías espaciales, un propósito "especialmente destacado" tras la reciente elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española (AEE).

El acto de entrega de los galardones se celebrará el lunes 22 de septiembre, a las 19,00 horas, en el teatro de la Fundación Cajasol. Además, en esta edición, los premios han contado con la colaboración de la Fundación Cajasol y de la Diputación de Sevilla.

Finalmente, en cuanto al jurado, este ha estado compuesto por el ya mencionado Iván Pestaña, junto al secretario del Consejo Social, José María Cantarero; al consejero del Consejo Social, Alberto García; a la delegada del rector para la Igualdad de Género de la UPO, Mónica Domínguez; a la diputada del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla, Marta Alonso; al gerente de Prodetur, Amador Sánchez; a la subdirectora del departamento de Actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Ruíz; a la gestora del mismo departamento en la citada entidad, Rosario Salas; a la experta en innovación y emprendimiento social, Rosa Siles a la endocrinóloga y galardonada en la edición anterior de los premios, María Asunción Martínez.