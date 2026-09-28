Emasesa aprueba un presupuesto de 224 millones para impulsar inversiones y reforzar el servicio del agua en Sevilla

El alcalde de Sevilla, en las instalaciones de Emasesa en una foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Emasesa ha aprobado este lunes el presupuesto de la empresa para 2027, que prevé unos ingresos de 224 millones de euros y unos gastos de 221 millones. La propuesta, validada previamente por la Comisión Ejecutiva, se remitirá al Ayuntamiento de Sevilla como accionista mayoritario de la compañía. De este modo, la empresa pública prevé cerrar 2026 con un elevado grado de ejecución del presupuesto aprobado el año anterior por el citado Consejo de Administración.

En este sentido, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, señala que "las cuentas para 2027 mantienen el equilibrio económico alcanzado tras la finalización de la sequía y sostienen el nivel de actividad recuperado durante los dos últimos ejercicios", afirma en una nota de prensa.

El presupuesto estima un resultado positivo de 3,08 millones de euros, que la empresa destinará a aumentar la capacidad de ejecución de obras e inversiones". Entre las principales partidas figura una dotación de 98,4 millones de euros para suministros y servicios exteriores, destinada a la explotación, conservación y mantenimiento de instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento.

Al respecto, Emasesa ejecuta su Plan de Actuaciones 2024-2027, dotado con 173,7 millones de euros, con actuaciones centradas en la renovación de infraestructuras hidráulicas, la mejora de las redes municipales, la transformación digital, la reutilización de aguas regeneradas y proyectos vinculados a la garantía del suministro.

El programa incluye 55,2 millones de euros para mejoras de infraestructuras y renovación de instalaciones; 78,3 millones para redes municipales, acometidas y contadores, y 15,3 millones para proyectos de transformación digital, entre otras actuaciones.

Hasta agosto de 2026, la empresa ha ejecutado 80,9 millones de euros, cerca de la mitad de la inversión prevista. El importe pendiente alcanza los 92,8 millones de euros, con actuaciones programadas hasta 2028. La financiación del plan combina recursos propios, ayudas procedentes de los proyectos Perte y operaciones de endeudamiento autorizadas por importe de 85 millones de euros, de los que ya se han dispuesto 25 millones.

"La propuesta aprobada hoy permite mantener el esfuerzo inversor de los últimos ejercicios y reforzar la capacidad de las infraestructuras hidráulicas del área metropolitana de Sevilla para responder a las necesidades actuales y futuras del servicio", ha finalizado De la Rosa.