Emasesa comienza en Sevilla la renovación de la red de saneamiento de la calle Nuestra Señora de la Oliva

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de Emasesa. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emasesa inicia este miércoles las obras de sustitución de la red de saneamiento de la calle Nuestra Señora de la Oliva, en el Distrito Sur. Estos trabajos tienen por objeto mejorar el servicio de saneamiento y contarán con la repavimentación a partir de aglomerado en calzada y loseta hidráulica en acera.

Estas obras, realizadas en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, un presupuesto que ascenderá a los 97.443 euros y no conllevarán afecciones al tráfico rodado, ya que los trabajos se ejecutarán íntegramente en la banda de aparcamiento, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, las obras permitirán incorporar 90 metros de nuevas tubería 500 PP SN16, 42 metros de tubería 400 PP SN16, cuatro pozos de registro prefabricados, cuatro acondicionamientos de pozo y tres imbornales 0,60 x 0,30.

Tal y como ha detallado el consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, "desde el Gobierno de Sanz nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo. La Ronda de La Oliva se suman a la avalancha de obras de mejora que están en marcha o previstas en toda la ciudad", ha concluido el edil.