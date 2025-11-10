El emperador Carlos V protagoniza la Cátedra 'Magna Hispalensis' de fe, arte y cultura en Sevilla

Archivo - El Cenador de Carlos V del Real Alcázar, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Sevilla, en colaboración con la Facultad de Teología San Isidoro, celebra una nueva edición de la Cátedra 'Magna Hispalensis' de fe, arte y cultura los días 10, 11 y 12 de noviembre. En esta ocasión, dedicada a la capital hispalense en época del emperador Carlos I de España y V de Alemania bajo el título 'La Magna Hispalensis en la época de Carlos I de España. La Catedral y la ciudad'.

El objetivo principal de la Cátedra, que está bajo la dirección del canónigo y profesor de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla Manuel Sánchez es valorar, investigar y dar a conocer la Catedral de Sevilla "como referencia de relación entre fe, arte y cultura", informa la Seo en una nota de prensa.

En segundo lugar, la Cátedra pretende crear un fondo bibliográfico especializado, en colaboración con la Biblioteca Benedicto XVI y con las publicaciones de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Por último, "persigue estar en contacto con todas las instituciones, universidades, diócesis, congregaciones religiosas, seminarios, archivos que investiguen o difundan estos estudios especializados".

Este lunes, la doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla, María Núñez González, imparte una conferencia titulada 'Entre patios y calles: la Sevilla de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal. Caserío y urbanismo en 1526'. La ponencia se complementa con una visita guiada a la capa del emperador Carlos V, por Ana Isabel Gamero, conservadora de Bienes Muebles de la Catedral.

José Antonio Ollero, profesor titular de Historia Moderna en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, estará a cargo de la conferencia 'La Iglesia y el Cabildo Catedral de Sevilla en la época del emperador Carlos V' este martes 11. Posteriormente, los participantes podrán disfrutar de la proyección del audiovisual 'El Evangelio de madera' frente al Altar Mayor, que narra pasajes de la vida de Jesús a través de las más de 200 tallas policromadas del retablo de la Catedral de Sevilla.

El miércoles 12, Pilar Jiménez de Cisneros, licenciada en Documentación y Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada pronunciará una conferencia que lleva por título 'De códices litúrgicos a humanismo impreso: La Biblioteca Capitular en tiempos de Carlos V y el preludio de la Colombina. La Biblioteca'. A continuación, se llevará a cabo la interpretación de obras musicales de los siglos XV y XVI por el grupo Ministriles Hispalensis.

Todas las conferencias se celebrarán a las 18,30 horas. Cada día se exhibirá en un expositor una selección de libros y documentos referidos en las conferencias.