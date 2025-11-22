El empresario sevillano José María Garzón, nuevo gestor de la Plaza de la Maestranza los próximos cinco años

Archivo - El torero Morante de la Puebla, en la décima corrida de abono en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario sevillano José María Garzón será el nuevo gestor de la la Plaza de Toros de Sevilla durante los próximos cinco años. Así lo ha comunicado la Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en un escueto comunicado.

Garzón, que también está al frente de otros cosos taurinos importantes como Santander y Córdoba, sustituye a Empresa Pagés después de casi un siglo al frente de la emblemática plaza del Paseo Colón.

La Sociedad Lances de Futuro SL se constituyó el 19 de octubre de 2006, teniendo como objeto social la organización, explotación y promoción de toda clase de espectáculos taurinos y de otra índole.