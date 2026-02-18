El empresario sevillano Rosauro Varo es nombrado miembro del Consejo Social de la Pablo de Olavide

Archivo - Rosauro Varo en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario sevillano Rosauro Varo es nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad pública Pablo de Olavide de Sevilla en representación de los intereses sociales y a propuesta del Consejo de Gobierno de la institución académica.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este miércoles, consultado por Europa Press, se publica su nombramiento en sustitución de Iñaki Echeveste Calzada, al que se le agradecen los servicios prestados, fórmula habitual en este tipo de cambios.

La orden por la que se dispone el nombramiento de Varo surte efecto desde la fecha de la firma de la misma, el pasado 12 de febrero de 2026. El empresario Rosauro Varo Rodríguez, de 46 años, desempeña el cargo de presidente de GAT Inversiones y forma parte de la plataforma Andalucía27.