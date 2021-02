Las empresas de transporte por autobús de Sevilla ofrecen sus vehículos para agilizar las vacunaciones

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Transporte Escolar y Discrecional en Autobús (Atedibus) ha ofrecido los cerca de 850 autobuses que suman las 74 empresas de Sevilla adheridas a la entidad, para cooperar en el proceso de vacunación frente a la pandemia de coronavirus Covid-19, sumándose así a la campaña iniciada por la Federación del Transporte de Andalucía, Fedintra.

Para el presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez, "desde el traslado de las propias dosis de vacunas, hasta de todo el material médico necesario, pasando por planificación de rutas de profesionales sanitarios, traslado de población vulnerable, o movilidad a las zonas de vacunación; todas las opciones están abiertas para el sector".

"A pesar de que nos encontramos en el sector con una complicada situación económica, somos conscientes de que la recuperación pasa por la vacunación de toda la población, de ahí que ofrezcamos todos los medios de transporte a nuestro alcance al servicio de las autoridades para colaborar y poder acelerar el proceso de vacunación cuanto antes. Nuestra prioridad es volver a la normalidad y volver a trabajar, queremos que la sociedad vuelva a estar activa y a tener movimiento" señala el presidente de Atedibus.

El sector también solicita que los profesionales de la conducción sean considerados colectivo prioritario en la campaña de vacunación del Covid-19, por su contacto permanente con los viajeros.

Desde Atedibus insisten en que la situación del sector del transporte en la provincia de Sevilla es "absolutamente demoledora" y "en los últimos meses se ha agravado por la dejadez de las diferentes administraciones".

"Desde la Junta de Andalucía no se responsabilizan de este sector. Para unos estamos adscritos a la Consejería de Fomento, pero solo atienden al transporte de líneas regulares, y para la Consejería de Turismo no somos turismo, y en la Consejería de Educación hemos tenido que acudir a los tribunales para conseguir la prórroga del transporte escolar", resume la entidad avisando de que los ayuntamientos "tampoco ayudan y continúan emitiendo el impuesto de circulación, que ni se han planteado suspender, aún a sabiendas de que los vehículos están parados y no circulan".

Ante esta situación el sector del transporte de viajeros en autobús de la provincia de Sevilla exige un fondo de financiación directa para el transporte discrecional, una campaña pública para la recuperación de la confianza de los viajeros en el transporte discrecional como transporte seguro, la prolongación de los ERTE todo lo que sea necesario, que su actividad esté sujeta al IVA superreducido del cuatro por ciento "como bien de primera necesidad", ampliar dos años la caducidad de los vehículos de transporte escolar, la prórroga automática de las autorizaciones de transporte escolar hasta la finalización de esta pandemia o ayudas económicas para el pago de las medidas de seguridad sanitaria frente al covid-19.