Una encuesta sobre Sevilla arroja que el PP de Sanz crecería hasta los 15 ediles o lograría la mayoría absoluta con 16

Sanz ve "muy complicado" lograr la mayoría absoluta y recurrirá de nuevo a la cuestión de confianza si no se repite el pacto con Vox

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta electoral publicada por Viva Sevilla arroja que de celebrarse en este momento nuevas elecciones municipales, que corresponden la primavera de 2027, en la ciudad hispalense el PP de José Luis Sanz volvería a ser la fuerza más votada y crecería de 14 a 15 o 16 ediles, logrando la mayoría absoluta en este último caso; mientras el PSOE conservaría sus 12 concejales o bajaría a once, Vox mantendría los tres capitulares con los que cuenta o añadiría uno más hasta cuatro y la confluencia conformada entre Podemos e IU tendría un acta de edil o conservaría las dos actuales.

El sondeo, confeccionado por el Instituto de Innovación Global Idea y publicado por Viva Sevilla merced a 400 entrevistas telefónicas entre los pasados días 2 y 6 de junio, refleja que de celebrarse ahora nuevas elecciones municipales; el PP de José Luis Sanz, que gobierna actualmente en minoría con 14 ediles y presupuestos de 2025 aprobados gracias a un acuerdo presupuestario con Vox; obtendría el 43,6 por ciento de los votos frente al 41,17 por ciento de las elecciones municipales de 2023, tras las cuales Sanz accedió a la Alcaldía.

Este porcentaje de apoyo se traduciría en entre 15 y 16 concejales, toda vez que este último número supondría la mayoría absoluta al contar la Corporación local hispalense con 31 actas de edil.

EL PSOE PIERDE APOYOS

El PSOE, por su parte, cosecharía el 33,82 por ciento del respaldo electoral tras haber obtenido el 34,19 por ciento en mayo de 2023, con lo que contaría con entre once y 12 ediles, tras los 12 conseguidos en los últimos comicios locales, cuando los socialistas perdieron un acta de edil y además la Alcaldía frente al PP de José Luis Sanz.

Vox contaría con el 11,3 por ciento de los votos, según el sondeo, frente al 8,9 por ciento logrado en 2023, con lo que mantendría sus tres concejales actuales o sumaría uno más hasta cuatro; mientras en el caso de Podemos-IU; sus votos caerían al 5,68 por ciento frente al 7,04 por ciento de 2023, lo que se traduciría en conservar sus actuales dos escaños o la reducción a uno solo. No obstante, el sondeo arroja un 29 por ciento de encuestados indecisos, así como un 9,5 por ciento de abstención.

Respecto a las principales figuras municipales, Sanz es conocido por el 74,7 por ciento de los encuestados y recibe una nota media de 5,83; el portavoz socialista y exalcalde Antonio Muñoz es conocido por un 47,85 por ciento de los encuestados y recibe una nota media de 5,47; la portavoz de Vox, Cristina Peláez, es conocida por un 26,32 por ciento de los sondeados y recibe una nota media de 4,02 y el portavoz de Podemos-IU, Isamel Sánchez, es reconocido por el 25,94 por ciento de los sondeados, que le otorgan una nota media de 3,84.

SANZ VE "MUY COMPLICADA" LA MAYORÍA ABSOLUTA

Ante esta encuesta, el alcalde ha manifestado en una entrevista con la Cadena Ser que en Sevilla, lograr la mayoría absoluta "es muy complicado", además de que "las encuestas son una foto fija de un momento determinado". Por eso, ha apostado por "seguir trabajando" para cumplir todo el programa electoral del PP, que actualmente está ya ejecutado en un "65 por ciento", según ha asegurado.

Además, ha avanzado que si en otoño no logra un nuevo acuerdo presupuestario con Vox para el proyecto presupuestario de 2026, recurrirá de nuevo al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de 2024 pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos; porque aunque dicha cuestión no prosperó en el pleno al no contar con el apoyo de la oposición, --PSOE, Vox y Podemos-IU--, la renuncia de tales grupos a promover una moción de censura conjunta para un nuevo alcalde, dada la disparidad ideológica de tales partidos, derivó en la aprobación automática de la propuesta de nuevo presupuesto para 2024.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha manifestado que su formación no cree en las encuestas, a la vez que ha dicho que las mismas son "siempre un estímulo para seguir trabajando". "La encuesta de Viva Sevilla apunta a un crecimiento sostenido de Vox a punto de rozar el cuarto concejal, que tendríamos a poco más de cien votos. Nosotros en la calle, en todos los barrios, lo que notamos es que nos conocen y reconocen y cada día son más los sevillanos que comparten nuestras inquietudes, defienden nuestros principios y entienden que la única alternativa posible pasa por Vox. Esa es la gasolina que mueve el motor que nos impulsa", ha indicado.