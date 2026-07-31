Endesa activa en el barrio de Palmete uno de los 23 centros de transformación previstos en Sevilla

Endesa pone en funcionamiento un centro de transformación en Palmete. - ENDESA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha puesto en servicio este viernes un centro de transformación en el barrio sevillano de Palmete, en el marco del acuerdo ratificado el pasado mes de junio entre el Ayuntamiento y la compañía energética para reforzar el suministro de la ciudad con la instalación de 23 dispositivos y que, además, "aliviará la situación de sobrecarga" registrada en la zona.

Según ha precisado la empresa en una nota de prensa, los técnicos han estado trabajando tras la instalación del centro, hace apenas un mes, en la canalización del cableado de más de 2,2 kilómetros para conectarlo con las viviendas.

De esta manera, el barrio de Palmete contará este año con otros dos nuevos centros de características similares, por lo que dispondrá de un total de más de 3.780 kVA de potencia nueva, que se traducirán en energía para más de 2.200 viviendas.

Asimismo, la suministradora ha previsto instalar otros cuatro centros de transformación en Carretera Amarilla, así como tres en el Centro y Torreblanca, dos en Nervión, Padre Pío, el Polígono Store y Polígono Sur, además de uno en La Juncal y Santa Teresa, de forma que colocarán más de 12,6 kilómetros de cableado de media y 67,2 de baja tensión para poner en marcha el conjunto de las nuevas infraestructuras, cuya potencia total será de 26.640 kVAs y abastecerá a 13.200 nuevos clientes "e incluso a nueve hospitales como el Macarena".

Igualmente, estos nuevos 23 centros se unen a los otros 25 instalados desde 2022 en las ubicaciones de Ciudad Jardín, El Cerezo, La Plata, Juan XXIII, Los Pajaritos, Padre Pío, Palmete, el Polígono El Pino, Polígono Sur, San Jerónimo, Tiro de Línea y Torre Blanca, a partir de dos convenios firmados con el Ayuntamiento en 2022 y 2025 para la cesión de diferentes ubicaciones para su instalación como medida para paliar los cortes de luz que afectan a estos barrios.