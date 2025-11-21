Endesa refuerza en Sevilla las redes de media tensión en el entorno de la Buhaira

Imagen de recurso de trabajos de refuerzo en líneas eléctricas de media tensión. - ENDESA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha puesto en servicio una nueva línea de media tensión con el fin de reforzar el suministro en el entorno de La Buhaira.

Para ello, los técnicos de Endesa han llevado a cabo la canalización de más de 380 metros de zanja por el que discurren más de 2,4 kilómetros de nuevo cableado de media tensión dotado con la última tecnología, detalla la compañía en un comunicado.

Esta nueva red, en la que se ha invertido más de 154.000 euros, reforzará el suministro de las calles Virgen de Valvanera, Pirineos, Santo Domingo de la Calzada, Luis Belmonte, Manuel Casana y las avenidas Eduardo Dato y San Francisco Javier.

A este nuevo cableado se une la reforma de cuatro centros de transformación, donde Endesa ha aplicado la última tecnología en cuanto a digitalización, lo que permite reducir los tiempos de actuación en caso de una puntual incidencia.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.