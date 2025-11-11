Endesa refuerza en Sevilla el suministro del barrio de Los Bermejales con más de 7 kilómetros de redes de media tensión

Tendido de nuevas líneas subterráneas que redundarán en la calidad del servicio de los vecinos de Los Bermejales. - ENDESA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido más de 400.000 euros en el tendido de nuevas líneas subterráneas que redundarán en la calidad del servicio de los vecinos de Los Bermejales.

Para ello, un equipo de técnicos ha llevado a cabo el tendido de más de siete kilómetros de cableado de media tensión. Esta actuación ha requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para la apertura de zanjas, el desvío del tráfico y el tendido de cableado a lo largo de la avenida de Francia, Estrasburgo y Paseo de Europa, informa la compañía en una nota de prensa.

Asimismo, estos trabajos también se han llevado a cabo en el cruce con la SE-30 y en la zona de Palmas Altas, una de las principales áreas de crecimiento residencial de la ciudad.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctrica.

Este tiene como objetivo reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.