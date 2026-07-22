Endesa Sevilla ultima la instalación de dos líneas de media tensión para aumentar la capacidad de la red en Torreblanca

Gráfico de barras sobre el suministro eléctrico. - ENDESA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía de suministro eléctrico, Endesa, ha informado que a través de su filial de Redes 'e-distribución', está ultimando los trabajos de instalación de dos nuevas líneas de media tensión que permitirán cuadriplicar la capacidad de la red existente actual en Torreblanca. Además, la entidad ha afirmado que donde hay una línea aérea de media tensión de seis megavatios, que va desde la subestación Alcores hasta Torreblanca, se pasa a tener dos líneas subterráneas de doce megavatios cada una, por lo que la capacidad actual se cuadriplica.

Según ha expuesto Endesa en una nota, los trabajos de soterramiento suponen "todo un reto técnico" ya que se han tenido que realizar casi cinco kilómetros de canalizaciones desde la subestación para poder soterrar los más de 25 kilómetros de nuevo cableado "más robusto y reforzado".

De esta manera, los trabajos que se están prolongando a lo largo de estos meses estivos tienen que atravesar la 'SE 40', "todo un desafío técnico", ha afirmado la compañía eléctrica. Por tanto, dicha actuación ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros y una vez finalizada "supondrá no solo la eliminación visual del cable, sino el refuerzo de la calidad de suministro en Torreblanca" ha indicado.

Además de estos trabajos, se han unido otros previstos para finales de año y principios del próximo con la instalación de dos nuevos centros de transformación, uno en la calle 'Torre del Campo' y otro en la 'Avenida Pero Mingo'.

En este sentido, estas nuevas infraestructuras que cuentan con una inversión de más de 410.000 euros y que se están realizando en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, dentro del acuerdo ratificado en el anterior mes de junio para el refuerzo de las redes, tienen como objetivo "hacer frente a la sobrecarga de la red que sufre principalmente algunas zonas del barrio como consecuencia del fraude masivo provocado principalmente por plantaciones de marihuana" ha manifestado Endesa.

Así, dichas actuaciones e inversiones se unen a las llevadas a cabo por Endesa desde 2022 en el barrio. Pues la compañía, ha invertido en los últimos cuatro años otros 1,5 millones de euros destinados al refuerzo de las redes para "evitar que los enganches ilegales afecten a todos los vecinos, ya que esta práctica supone la saturación de las instalaciones afectando a la calidad de suministro", ha reiterado.

Asimismo, en los últimos cuatro años Endesa ha instalado en Torreblanca cinco nuevos centros de transformación, tres de ellos en 2022 en las calles 'Nogal', 'Marinaleda' y 'Los Morales' junto a los dos últimos instalados el pasado año en 'Vía Traiana' y 'Torrelodones'.

Por su parte, a estas infraestructuras se une la ampliación de dos centros de transformación en las calles 'Torrecilla' y 'Torrella' que han pasado a tener el "doble de capacidad", y la renovación completa de otros tres centros de transformación que quedaron calcinados por sobrecarga, uno en 2023 en la 'Plaza Salvador Valverde', otro en 2024 en la 'Plaza del Platanero' y otro en 2026 en la calle 'Torregrosa'.

Además, la compañía desde 2022 ha renovado trece kilómetros de líneas eléctricas en un barrio que "no tiene crecimiento poblacional destacado" y que "cuenta con capacidad energética como para 3.000 nuevos suministros", es decir, con esta nueva capacidad energética que tiene Torreblanca "se podría dar suministro a dos veces la población de Castilleja de Guzmán", ha expuesto la entidad.

En paralelo a estas actuaciones en este barrio, donde se registra un 60 por ciento de fraude, según ha indicado Endesa, la empresa ha acompañado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actuaciones contra los cultivos de marihuana. Igualmente, en los cinco primeros meses de este año ha abierto en la capital sevillana un expediente de fraude a la semana vinculado a plantaciones de marihuana, ha subrayado.

Por último, Endesa ha insistido en que "cuando se desmantela uno de estos cultivos la carga energética se reduce en un 90 por ciento, devolviendo la normalidad al suministro eléctrico". Y ha concluido que "esta situación de normalidad tiene corta duración ya que se vuelven a producir estos enganches provocando nueva saturación de las redes".