Entra en funcionamiento la nueva captación que reforzará el suministro de agua potable en la sierra sur

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, en visita al nuevo sistema de captación que permitirá reforzar el suministro de agua potable de la sierra sur - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha visitado este jueves en La Roda de Andalucía (Sevilla) las nuevas instalaciones que permitirán reforzar el suministro de agua potable en la sierra sur sevillana.

Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, esta nueva infraestructura recoge el agua desde el nuevo sondeo de El Cerro de la Cruz y la impulsa hasta el Depósito Mancomunado de El Puntal, de forma que mejora el abastecimiento de agua para los municipios sevillanos de Lora de Estepa, Casariche, Badolatosa y La Roda de Andalucía con una fuente alternativa, adicional a las disponibles hasta ahora.

Para ello, la administración provincial ha invertido 3.184.600 euros en estas obras de emergencia, que han incluido la localización de la fuente y la infraestructura necesaria para extraer el agua y llevarla al depósito, mejorando la cámara de válvulas y contadores del mismo.

Asimismo, el diputado ha señalado que se trata de "una de las actuaciones que la institución se comprometió a ejecutar" para complementar y "poder acelerar" la puesta en marcha de infraestructuras de abastecimiento declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Sierra Sur, que está ultimando en otras zonas la Junta de Andalucía.

Estas obras están incluidas en el convenio aprobado en el Pleno de la Diputación en 2025 y suscrito entre la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur (en representación de los ayuntamientos de Algámitas, Villanueva de San Juan, El Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara y La Roda de Andalucía), más los ayuntamientos de Lora de Estepa, Estepa, Casariche, Badolatosa, Gilena, Pedrera, Aguadulce y Pruna.

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ANILLO DE SUMINISTRO

Las nuevas instalaciones son complementarias al proyecto de 'Mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla Tramo IV Conexión Los Gallos y distribución en alta a los municipios de la comarca de Estepa', incluidas en ese mismo convenio, que permitirá "cerrar todo el anillo de suministro de agua potable en esta comarca sevillana" y que está ejecutando la Junta.

Dentro del mismo convenio, la Diputación ha llevado a cabo las obras de ampliación de toma y Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en Badolatosa, para el abastecimiento a Casariche, con una inversión de 1.300.091 euros; y la mejora de la ETAP de Badolatosa para eliminación de sulfatos, por 1.384.600 euros, además del ramal de conexión de Aguadulce, el sondeo de la Cruz 1 y su conexión con la Macomunidad Pedrera-Aguadulce.

En total, la inversión de la Diputación de Sevilla en obras de emergencia para la mejora del abastecimiento en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla ha rozado los 9 millones de euros, además de que en la actualidad, se está licitando además el nuevo depósito de Martín de la Jara y Los Corrales, por importe de 2,7 millones de euros.

Durante la visita, Gonzalo Domínguez ha afirmado que estas obras se declararon "de emergencia" durante la sequía y que, aunque "ahora los embalses estén llenos, es un escenario con el que hay que contar de forma permanente", porque el problema de la escasez de agua en relación a la demanda será cada vez más frecuente en un contexto de cambio climático. "Hay que seguir invirtiendo para completar infraestructuras que faltan en la Sierra Sur, pero también hay que mejorar en la gestión del agua potable para evitar que se sigan produciendo problemas de cantidad y calidad", ha insistido.

Por otro lado, Domínguez también ha defendido que, para garantizar los parámetros que fija el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, se debe realizar "una gestión mancomunada".

Además, el diputado ha hecho hincapié en la voluntad de responsables públicos y vecinos para "avanzar hacia sistemas de gestión públicos del agua que mejoren la eficiencia de los recursos de los que se dispone" y que el servicio del ciclo integral del agua "se equipare en calidad con otras zonas de la provincia de Sevilla", algo que ha calificado como "clave para atraer y consolidar industria y fijar población al territorio".

FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

El sistema para impulsar agua desde el nuevo Sondeo de la Cruz prevé la entrega de agua bruta al Depósito Mancomunado de El Puntal para el almacenamiento y distribución hasta los municipios que lo soliciten, siempre cumpliendo los requerimientos establecidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir en relación a la dotación para abastecimiento.

En tanto que la Junta culmina las obras del Tramo IV, que según han apuntado, permitirán disponer de agua desde el embalse del Pintado, el depósito de El Puntal se abastecerá principalmente desde el Sondeo de la Cruz. Puntualmente y cuando sea necesario, también podrá recibir agua de los sondeos Puntal uno, Puntal dos y Algaidilla, previa autorización de la Diputación de Sevilla, como titular de las Infraestructuras.

En caso necesario, también se ha contemplado que el agua tratada en la ETAP de Badolatosa, tras las obras de emergencia de la Diputación, pueda ser transportada al depósito mancomunado El Puntal mediante la conducción existente de 300 milímetros de diámetro que conecta este último con los depósitos reguladores de Badolatosa.

El régimen de funcionamiento establecido consistirá en el llenado diario desde el Sondeo la Cruz del Depósito de El Puntal para abastecimiento a los distintos municipios, mediante la correspondiente conducción, la cual dispone de diversos contadores para registrar el volumen de agua suministrado al depósito mancomunado y cada municipio.