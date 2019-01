Equipo español de ingenieros, entre los ganadores de una fase del certamen Empower a Billion Lives celebrado en Loyola

Publicado 25/01/2019 19:03:47 CET

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro equipos, entre ellos uno con ingenieros españoles, se han alzado con la victoria en la competición de la región Europa-África del Empower a Billion Lives, que se ha desarrollado en la Universidad Loyola y que trataba de proponer soluciones innovadoras para combatir la pobreza energética en zonas especialmente vulnerables como África, América Central o Asia.

Tres de ellos, el español Solaris Offgrid, como mejor nueva solución emergente de electrificación descentralizada; el francés Baobab+, como mejor solución comercial de electrificación descentralizada; y el alemán Solarworx, como mejor nueva solución emergente de electrificación centralizada; y han sido coganadores del gran premio, dotados con 11.000 euros cada uno, y que les permitirá participar en la final mundial en EEUU el próximo mes de septiembre.

Por su parte, el escocés Smart Grids Lab, ha ganado el premio al mejor equipo de estudiantes, dotado con 4.000 euros, que también participará en la fase final, según ha informado la Universidad Loyola en una nota de prensa.

El equipo español, Solaris Offgrid, ha obtenido uno de los premios con su proyecto 'Solar Home System (SHS) Smart Battery Pack'. Solaris Offgrid apoya a los distribuidores de energía solar para generar un fuerte arraigo en los clientes y una mayor relación con los inversores a través de soluciones 'Paygo' flexibles e inclusivas, diseñadas para operaciones de la llamada última milla, es decir, el último eslabón de la cadena que lleva el producto al cliente final.

Así, mediante la generación de sinergias con una sólida red de socios para resolver los desafíos de esta última milla, la compañía ya ha implementado soluciones de Paygo en casi 20 países. PaygOps, la solución de software interna de Solaris Offgrid, es una referencia en el mercado de energía solar sin conexión a la red, diseñada para ofrecer soluciones modulares e interoperables para abordar los desafíos de acceso a la energía fuera de la red eléctrica y la complejidad de la distribución.

El equipo Baobab+, liderado por Francia, con su proyecto 'Acceso a la energía e inclusión digital y financiera de los hogares rurales', ofrece un camino progresivo para que los clientes rurales accedan a servicios de energía de nivel dos (para uso doméstico) y a dispositivos productivos para ayudarles a desarrollar su potencial.

Así, una vez que los clientes están equipados con energía limpia y confiable, pueden acceder a la inclusión financiera y digital. Además, han desarrollado un sistema de 'Pay as you go', que consiste en el pago segmentado y accesible por el acceso a la electricidad. Baobab+ también distribuye productos digitales con contenido de impacto social para responder a diferentes necesidades.

Por otro lado, el equipo alemán, Solarworx, ha ganado con su proyecto denominado 'Solución de negocio todo en uno para la evolución desde Sistemas Solares Domésticos a Sistemas Solares basados en micro-redes'. Según explican, con sus experiencias piloto actuales en Camerún y Senegal, ya están probando su enfoque de sistema solar modular de uso doméstico-productivo con "gran éxito".

Su objetivo es "comparar esta idea sin precedentes de micro-red de corriente continua (DC) que integra los sistemas solares existentes de 12V y 24V y con nuestros sistemas modulares de uso doméstico-productivo, frente a una micro-red de corriente alterna (AC) existente en Camerún, la cuales operada por nuestro socio local". Así, se busca comparar la asequibilidad y el uso productivo en dos aldeas que usan estos dos enfoques de electrificación. Por ello, esperan "una disminución dramática en el coste de conexión para los hogares individuales, así como un aumento similar en la productividad en comparación con el enfoque típico de mini red AC en el pueblo de Mayo Baleo".

Finalmente, el mejor equipo de estudiantes, el escocés Smart Grids Lab, presentó el proyecto 'Modelo de electrificación de abajo a arriba para un mundo en desarrollo', que consiste en un sistema de electrificación doméstica (SHS) con panel fotovoltaico, el cual es expandible bajo demanda para alojar equipos de mayor potencia, como frigoríficos o televisores, y que puede interconectarse con otros sistemas en una micro-red.

La principal novedad de este sistema es que los sistemas de las diferentes casas se comunican entre ellos a través de la red eléctrica para realizar transacciones de energía entre vecinos de la misma red, generando así comunidades energéticas más fiables y eficientes.

En total, alrededor de 50 participantes --estudiantes y profesionales de la Ingeniería--, organizados en 17 equipos, procedentes de Alemania, Holanda, Francia, Escocia, Italia, España, Escocia, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Argelia, Burkina Faso y Senegal, han participado en esta competición.

Esta iniciativa, organizada por el Institute on Electrical and Electronics Engineering (IEEE), con la colaboración del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola (Loyola Tech), parte con el objetivo de evaluar propuestas innovadoras con el fin de encontrar soluciones accesibles para garantizar el acceso universal a la energía, problema que afecta al 13 por ciento de la población mundial.