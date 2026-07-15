El escenario de Icónica acoge este jueves en Sevilla el único concierto de la banda británica Jamiroquai en España

Foto promocional de la gira de la banda británica Jamiroquai. - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibirá este jueves, 16 de julio, el concierto de Jamiroquai, la banda británica de funk, soul y acid jazz que ha elegido la plaza hispalense como escenario de la única cita que tendrá con España durante su gira europea.

A lo largo de más de tres décadas, según ha referenciado Icónica, el grupo ha lanzado éxitos globales como 'Virtual Insanity', 'Cosmic Girl' o 'Canned Heat', que han dirigido su carrera profesional hacia 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy, dos Récords Guiness y más de 1,7 billones de 'streams' en Spotify.

Si bien el grupo ha logrado posicionarse como "referente absoluto de la música contemporánea", los británicos liderados por Jay Kay decidieron mantenerse alejados del ojo público durante seis años.

No obstante, han tomado la decisión de regresar a la industria musical a través de una gira de gran formato por las grandes arenas de Europa, con un espectáculo "cargado de groove, energía y una producción visual que promete hacer historia" en Sevilla.

En suma, Jamiroquai interpretará a las 22,00 horas "una cita única para bailar", posterior al concierto que Carlos Jean dará a las 20,15 horas, como uno de los últimos conciertos que darán clausura a "el festival de ciclo líder en venta de entradas en España".