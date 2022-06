El escritor Fernando Iwasaki presenta su 'Sevilla, sin mapa' en la Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estación de las Letras, la Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla), ha vivido una de sus paradas más especiales con la presentación de 'Sevilla, sin mapa', del escritor Fernando Iwasaki (Lima, 1961), en un encuentro literario que se ha desarrollado en la Hacienda Santa Cruz y que ha estado conducido por el periodista Luis Sánchez-Moliní.

El teniente de alcalde, Rafael Reyes, ha sido el encargado de dar la bienvenida al público y ha destacado el "compromiso responsable" con la cultura y la literatura como herramientas de "democratización y crecimiento", ha referido el Ayuntamiento rinconero este viernes en una nota. El periodista Sánchez-Moliní ha dado inicio al encuentro literario señalando que Fernando Iwasaki ha nacido dos veces, en 1961 en Lima y en 1985 cuando llegó a Sevilla para investigar en el Archivo de Indias.

El escritor ha explicado que "no fue un flechazo inmediato" sino "lento y paulatino". Su interés por la ciudad no solo se ha centrado en la capital sino que también ha abarcado la zona de la Vega. "Siempre me interesó en mis libros. Mi novela 'Neguijón' transcurre en esta zona", ha señalado.

La obra presentada en Estación de las Letras reúne 63 artículos publicados por el escritor en ABC entre los años 2007 y 200 sobre personajes célebres o viajeros anónimos, "sevillanos apócrifos", como los llama el autor, que anotan su paso por la ciudad. "Se trata de un libro sobre cómo vemos a los demás y cómo nos ven a nosotros, donde se refleja esa extrañeza de los otros y viceversa", ha descrito el presentador.

No falta en 'Sevilla, sin mapa' el sentido del humor que forma parte de este escritor y "en el contexto de Sevilla es más importante, sería injusto no escribir algo de Sevilla sin humor". Preguntado por el periodista Sánchez-Moliní si habrá continuación de este libro, Iwasaki ha respondido que "ojalá podamos convertir este libro en el primero de una serie que se llame 'Sin mapa' y en la que los autores hablen de la ciudad que les toque pero desde un punto de vista no convencional. Yo hablo de Sevilla a través de las lecturas, la idea es que cada uno se invente una mirada sobre la ciudad que le toque".