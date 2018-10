El escritor sevillano José Acevedo publica en Estados Unidos su obra 'Metamorfosis y otros relatos'

Publicado 13/02/2018 19:34:19 CET

En septiembre otro sello la editará en inglés en el país norteamericano

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La editorial 'La Pereza' acaba de publicar en Estados Unidos la obra 'Metamorfosis y otros relatos', del escritor sevillano afincado en Jerez de la Frontera (Cádiz) José Acevedo, lo que lo llevará de gira por el país norteamericano a finales de marzo.

Con 'Metamorfosis y otros relatos', publicada en España el pasado año, Acevedo ha recorrido buena parte de la geografía española, tras lo que prepara el salto al continente americano, según han informado a Europa Press fuentes de la editorial.

Esta obra sobre personajes que viven mutaciones sorpresivas ya ha sido publicada en Venezuela, Colombia y Puerto Rico, amén de Estados Unidos, donde al margen de la publicación en español de la mano de 'La Pereza', en septiembre el sello estadounidense Lazy la editará en inglés.

A finales del próximo mes de marzo el autor se presentará por primera vez en Florida, mientras que en los próximos meses el referido libro también será publicado por una editorial mexicana.

Acevedo cursó estudios de Filosofía y Trabajo Social. Sus primeros trabajos públicos fueron como director y editor de la revista musical independiente 'Visiones Atormentadas' (1984-1986), época en la que colaboró para las emisoras de radio Cadena Ser y Radio Popular.

Asimismo, ha compuesto letras de canciones para el grupo musical 'Besos Robados' y traducido narrativa francesa no editada en España. En diciembre de 2013 Ediciones Carena publicó 'Relatos para la tortura de un abandonado doméstico', once relatos, once formas de narrar el abandono desde distintos puntos de vista con un ambiente que proporciona "la desolación más absoluta, la incomprensión ante lo inesperado, la tristeza del adiós definitivo".

El último de sus relatos, 'Ruptura', dio paso a su primera novela, 'Carlos y alguien más' (Ediciones Carena, 2015), una larga y densa historia de amor, de belleza y de maltrato.