Escuelas de Calor celebra la tramitación de la Ley de Bioclimatización y afea la "sobreactuación" del PSOE

La asociación Escuelas de Calor ha celebrado la admisión a trámite en el Parlamento andaluz este jueves de la llamada Ley de Bioclimatización de los centros educativos públicos andaluces fruto de la "lucha de las AMPAS empoderadas de Sevilla", a la par que ha afeado la "sobreactuación" del grupo parlamentario socialista.

En un comunicado, la organización ha recordado que el grupo parlamentario de Adelante Andalucía propuso al Pleno de la Cámara andaluza el texto legislativo que surgió del proceso de trámite de esta ley en la pasada legislatura y que el PSOE "dejó en la estacada por adelantar las elecciones".

Asemejando la puesta en escena parlamentaria con una obra del "teatro Lope de Vega", Escuelas de Calor ha criticado los argumentos contrarios a la ley, entre ellos, "desde esta ley no es necesaria porque ya hay ley para esto de Vox, al esta ley es necesaria pero está feo hacer ruido de Ciudadanos, pasando por este texto hay que mejorarlo garantizando financiación para los centros concertados del PP".

En este sentido, a juicio del grupo, quien más ha "sobreactuado ha sido el PSOE" dado que "a juzgar por el tono y contenido de su discurso, nos hemos temido que iban a repetir el voto negativo a la Ley pero les ha dado miedo de verse retratados al lado de Vox votando no". "Se han despachado con una intervención cuajada de cinismo, de desvergüenza y de falacias que no ha hecho sino indignarnos, y si no fuera porque nos sentimos insultadas, ni le dedicaríamos más líneas que a los demás grupos parlamentarios", critican.

Al hilo, han apuntado que el PSOE "ha hecho lo que nos dijeron en el mes de marzo: que iban a ser coherentes con lo que hicieron en la pasada legislatura y que iban a defender el parcheo que supusieron el Plan de Choque de 2017 y el Plan de Climatización de 2018". Sin embargo, han continuado, "decir que esta proposición de Ley no les gusta porque abre la puerta a la financiación de los centros privados concertados, es de traca".

Por ello, para Escuelas de Calor es "hacer acopio de cinismo que ahora diga el PSOE que esta ley le parece necesaria" porque "votaron no a la admisión a trámite en aquel febrero y votaron no a su dictamen en octubre". "Se olvidan que EDC estuvo a pie de Comisión durante todo el trámite y no se cree las milongas", lamentan.

Al hilo, han afeado que el PSOE diga que "son los únicos que han climatizado centros cuando lo han hecho no por propia iniciativa durante las más de tres décadas que han gobernado, sino espoleados por un movimiento de familias hartas de que se vulnere el derecho de sus hijos a aulas sanas y dignas".

"Que el partido que gobernó en Andalucía 37 años, que creó la Ley Educativa que equiparó la educación pública con la concertada tirando del eufemismo centros sostenidos con fondos públicos, que ha renovado los conciertos de manera reiterada, que ha suprimido líneas y plazas en la educación pública mientras mantenían las plazas concertadas, se rasgue las vestiduras porque esta ley abre la puerta a que se invierta en centros de titularidad privada es para tirar cohetes", reiteran desde Escuelas de Calor.

En este sentido, el grupo ha respondido al PSOE que si hubiesen aprobado el texto original de la Ley que "sólo daba cobertura a la bioclimatización de la Pública, en vez de ponerse de perfil, dedicarse a presentar enmiendas para alargar plazos y llenar la ley de ambigüedades y adelantar las elecciones dejándola tirada en el último momento, hoy no estaríamos en esta situación".

Por otra parte, han apuntado que PP y Ciudadanos presentaron enmiendas para "meter a la privada concertada en la Ley y financiar la bioclimatización de esos centros de titularidad privada". "La negociación hizo posible que el texto saliera adelante incluyendo centros concertados de zonas desfavorecidas y los centros de educación especial" han dicho subrayando que "ahora que hay otros números en el Parlamento, van a conseguir incluirla al completo si no lo evitamos entre todas".

Asimismo, Escuelas de Calor ha agradecido a los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos su apoyo a la Ley de Bioclimatización y su propósito de trabajar con diligencia para acortar los plazos en la medida de lo posible, a la par que ha pedido que "no jueguen con acusarnos como familias de discriminar a niños". "Reiteramos que tenemos todo el respeto a las familias, alumnado y docentes de la concertada, pero es a las empresas propietarias de sus edificios a quienes corresponde el gasto de sus infraestructuras", han añadido.

Finalmente, se han mostrado agradecido a Adelante Andalucía de que "siga peleando como hasta ahora por llevar al BOJA una ley impulsada desde la calle y desde abajo". "Esto ya es y será un hito histórico, aunque la ley que salga nada tenga que ver con la que nació de nuestra lucha", concluyen.