ESIC Sevilla abre el plazo para solicitar la beca 'Mujer + Liderazgo' e impulsar el talento femenino

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

ESIC Sevilla ha abierto el plazo de solicitud de la beca 'Mujer + Liderazgo', hasta el 30 de junio inclusive, dirigido a mujeres que quieran cursar un MBA en la citada entidad y con el objetivo de impulsar así el talento femenino.

Esta beca consiste en el 50 por ciento del importe total del programa, excluyendo gastos de matrícula. En este sentido, puede solicitarse en la siguiente dirección: 'https://landings.esic.edu/beca-mujer-liderazgo-sevilla-2022/', según detalla la entidad en un comunicado.

ESIC tiene en marcha el Proyecto Inclusión, Diversidad e Igualdad en su empeño por ser espejo para el mercado laboral ofreciendo formación e inclusión sociolaboral "a todas las personas y, en especial, a aquellas que por su género, raza, procedencia, religión o diversidad funcional están siendo discriminadas". Desde 2010, en aras de promover la igualdad de género entre los miembros de la comunidad ESIC, se han desarrollado diferentes planes y actuaciones.

Una de las ayudas y becas de ámbito nacional que ofrece la escuela de negocios ESIC es la mencionada beca 'Mujer + Liderazgo', inscrito en su proyecto diversidad, con el que apoya la contribución de las mujeres en el entorno profesional y apuesta por el talento femenino. En dicha solicitud, se debe incluir el expediente académico, el currículum vitae, una carta de motivación, una carta de admisión para el Executive MBA, y la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o una declaración de bienes actual.

Asimismo, también se tienen en cuenta los idiomas y voluntariado realizado. El 20 julio se hará público la resolución de la concesión de esta ayuda, que beca el 50% del programa.

María José Barriga Cano, 'Human Value Manager' en Admiral Seguros, fue la beneficiaria de esta beca 'Mujer + liderazgo' 2021 para cursar el Executive MBA en ESIC Sevilla. Estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y después, un doctorado también en la US con una estancia de investigación en la Complutense de Madrid. Al mismo tiempo estuvo trabajando como periodista y creó una consultoría de comunicación, "que le acabó abriendo las puertas a su puesto actual".

"Es un puesto que me hace muy feliz porque puedo trabajar en muchas áreas muy estratégicas para el negocio, y precisamente por eso hace un año me puse a investigar sobre qué formación podría hacer que aportara más valor en mi día a día. Estaba buscando un Executive MBA", ha añadido.

María José Barriga ha asegurado que "lo primero" que intentó "fue poner el foco en la certificación". "Me percaté de que en ESIC el Executive MBA está certificado por AMBA (Association of MBA); solo un 2% de las instituciones educativas a nivel mundial poseen esta certificación".

"Animo a todos a que intenten acercarse a este Executive MBA y optar a esta beca porque es una gran oportunidad. El programa está siendo intenso, llevo dos semanas; será todo un reto, pero no me cabe duda del valor que me va a aportar", ha concluido.