Espadas hará "batalla" para que Estado permita ampliar contratos y aboga por realizar una nueva RPT municipal

Publicado 19/08/2019 11:29:37 CET

Pide más personal para Lipasam y Tussam, para tener más autobuses en Línea 27, para la Línea Norte o la nueva de Sur

SEVILLA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que hará "batalla" para que el Gobierno central flexibilice la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permita a los ayuntamientos saneados una ampliación de las plantillas, a la par que ha abogado por realizar en la capital andaluza una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que se adapte a los servicios que requiere la ciudad actualmente, contando con nuevos perfiles profesionales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Espadas considera fundamental que los ayuntamientos no continúen con las "importantes limitaciones" que tienen actualmente en la prestación de sus servicios fundamentales básicos, mencionando áreas como la de servicios sociales, así como las necesarias ampliaciones de personal requeridas en empresas como Lipasam o Tussam, para la creación de nuevas líneas en la ciudad.

El primer edil entiende que hay que permitir que se cree un mayor empleo público "de manera prudente" y que se pueda recuperar, "al menos, alguna de las vacantes generadas anteriores a la crisis", momento en el que comenzaron a decrecer las tasas de reposición y se creó "un agujero de vacantes".

Así, explica que no sólo se necesitan reponer los puestos de quienes se jubilan sino que "Sevilla necesita realizar una nueva relación de puestos de trabajo porque requiere nuevos perfiles profesionales", dejando claro que la amortización de puestos, la única vía que ahora permite la legislación estatal para generar otros, "no es el camino para avanzar".

Al hilo de ello, defiende que empresas públicas saneadas como Tussam y Lipasam puedan tener esa mayor capacidad de contratación. "Voy a negociar en Madrid hasta la extenuación que empresas como éstas puedan mejorar sus servicios y poner, en el caso de la segunda, nuevas líneas básicas para luchar contra cambio climático y por la movilidad sostenible", señala, recordando que ahora "no puedo contratar conductores".

De hecho, deja claro que no habla de "contratar a tontas y a locas pero que no puedo decirle a un barrio con nuevos desarrollos que no puedo ponerles más autobuses porque no tengo conductores". "Voy a hacer batalla para que el Gobierno de España entienda que hay que modificar ese requisito legal", sentencia, apuntando a la necesidad de más autobuses de la Línea 27 a Sevilla Este, para reforzar la línea exprés de Pino Montano o para crear la línea exprés al sur, a Palmas altas.

Respecto a Lipasam, detalla que el objetivo es modificar la limpieza viaria en el nuevo mandato y para ello son "necesarios refuerzos de contratación en determinados servicios".