Espadas llama a los taxistas, "más allá de asociaciones", a negociar desde la "serenidad" el marco estatal de regulación

Publicado 27/11/2018 13:35:01 CET

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha realizado un llamamiento a los profesionales del taxi, "más allá de las asociaciones", a abordar desde la "seriedad y la serenidad" el desarrollo de una regulación con carácter general para todos los municipios, con la participación del Estado, las comunidades y los ayuntamientos, de la mano de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP)

Espadas, que ha participado este martes en la entrega de los premios Creación Joven 2018, ha dejado claro que "no hay soluciones mágicas para cada municipio" y se ha dirigido a aquellos taxistas que están "preocupados por la imagen del sector, por el nivel de tensión que se está generando y por la escalada en distintos puntos del país".

Así, ha apostado por desarrollar un clima de trabajo desde la "confianza y serenidad", porque si no será "difícil avanzar", en pro de un nuevo marco regulador que "tengan garantías para el sector del taxi y para los vehículos de alquiler con conductor (VTC)".

Tras recordar que la última reunión con el sector del taxi se llevó a cabo la semana pasada, el primer edil insiste en que los contactos "no han dejado de mantenerse", aunque advierte de que el clima ha de ser "de trabajo y colaboración con el sector para buscar soluciones que sean claramente equilibradas con un problema de competencia real", ya que de lo contrario "tiene poco sentido sentarse".

"Ellos plantean una regulación pero no hay ningún ejemplo en ninguna parte que no esté siendo objeto de una interpretación jurídica que tumbe determinadas restricciones o que tenga respaldo legal", agrega, explicando que se está en un "momento de transición a un modelo que aún no se ha implantado y, en algunos casos, hay espacios de competencia que pueden ser desleal".

COLABORACIÓN PARA IDENTIFICAR A TAXISTAS VIOLENTOS

Por otra parte, preguntado por las actuaciones relativas a la denuncia interpuesta por el PSOE contra un grupo de taxistas que impidió la celebración de un acto de campaña de la candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento estará para "colaborar e identificar a los responsables de alterar el orden público y de sobrepasar la legalidad con acciones violentas".

"Estamos en un proceso de investigación ante una actuación que está sometida al ámbito policial y judicial y tenemos que ser respetuosos con los tiempos", agrega el responsable municipal.