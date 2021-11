Espadas quiere dejar aprobado el Presupuesto municipal de 2022 antes de dejar la Alcaldía de Sevilla

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que "en los próximos días" comunicará "cuál será el proceso y los tiempos" para su salida de la Alcaldía de Sevilla para centrarse en su actividad orgánica y ha adelantado que su intención es dejar el Ayuntamiento con el presupuesto municipal para 2022 ya aprobado.

Espadas se ha pronunciado de este modo en relación con su futuro al frente del consistorio hispalense durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el día después de aprobar la nueva dirección del PSOE-A en el Congreso Regional celebrado en Torremolinos (Málaga).

"En los próximos días comunicaré cuál será el proceso y los tiempos" para su salida de la Alcaldía de Sevilla, ha explicado Espadas, que ha rehusado hablar de quién será la propuesta para su relevo. "Hoy no toca. Lo comunicaré en el momento oportuno y siempre después de reunirme con mi equipo haremos pública la propuesta del Grupo Socialista", ha subrayado.

No obstante, el alcalde de Sevilla sí ha dejado claro que quiere dejar el cargo con las cuentas municipales para 2022 aprobadas por el Pleno. "Es un tema importante y creo que debemos dejar eso resuelto porque las cuentas públicas y los presupuestos son instrumentos básicos para la acción de gobierno y me gustaría poder celebrar ese pleno, llevar ese tema en el orden del día y sacarlo adelante", ha añadido.

"Me quedaría muy tranquilo si pudiéramos tener ya esa incógnita despejada y el Presupuesto 2022 resuelto, para mi es un elemento fundamental para poder cerrar ese capítulo y mi salida del Ayuntamiento de Sevilla", ha insistido Espadas, que ha explicado que "me gusta dejar las cosas organizadas porque son muchos meses, años de trabajo y creo que este es el momento también de apoyar hasta el final a mi equipo y de que los sevillanos vean que me voy con el deber cumplido".