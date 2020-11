Espadas ve medidas de Junta "tristes pero previsibles": "El objetivo es salvar la salud y no la Navidad"

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha considerado "triste pero previsible" el anuncio de la Junta de Andalucía sobre la ampliación de las restricciones durante dos semanas más para contener la propagación del coronavirus, teniendo en cuenta que "en 15 días se ha estabilizado el numero de contagios pero no se ha conseguido una bajada significativa".

"El objetivo no es salvar la Navidad en términos económicos sino reducir los contagios drásticamente y mejorar la garantía de la población en el sistema sanitario. Si conseguimos eso, indirectamente se conseguirán otros objetivos, pero hay que centrarse en la importancia en sí misma de bajar los contagios y de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes", ha dicho Espadas a preguntas de los periodistas tras presentar una nueva iniciativa sobre reciclaje.

En este sentido, Espadas ha señalado que es "evidente" que la autoridad sanitaria "solo tiene un objetivo", como es "bajar de forma drástica los contagios", ya que no se ha conseguido en los 15 días anteriores. En este sentido, pide "tomar en serio" ese objetivo que "pretende garantizar la salud pública a la ciudadanía" porque "las restricciones seguirán mientras no se bajen esas cifras".

El primer edil advierte de que lo importante es conseguir ese descenso, algo que "no está asegurado si no somos capaces de ser más contundentes a la hora de restringir determinados comportamientos, movilidad y distancia". "Es triste porque económicamente es un impacto muy duro que existan estas restricciones para el puente de la Constitución en la ciudad y para muchas personas que estos días de fiesta aprovechan para comprar, pero vamos a tener el nivel de gente en la calle que un fin de semana normal. ay muchos sevillanos en la calle, pero al no tener gente de fuera se nota muchísimo el impacto económico", concluye.