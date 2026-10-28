La Estación de Santa Justa de Sevilla habilita una sala para atender a afectados por el accidente de Urda

Voluntarios de Cruz Roja en la Estación de Santa Justa. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

En la Estación de Santa Justa de Sevilla se ha habilitado una sala para ofrecer atención sanitaria y psicológica a los familiares de las posibles víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda (Toledo).

En el exterior de la estación permanece estacionada una ambulancia con el material médico y desde las 11,10 horas han ingresado varios trabajadores de Emergencias y Cruz Roja, así como se ha incrementado la presencia policial en las entradas de esta Sala Club de Renfe habilitada para atender a las víctimas.

Paralelamente, las oficinas de Renfe e Iryio atienden a los pasajeros de otras líneas ferroviarias que han visto truncados sus viajes y permanecen en Santa Justa a la espera de encontrar transportes alternativos.

Además de en Sevilla, se han habilitado puntos de atención a los afectados en la estación de Atocha (Madrid) y Córdoba.