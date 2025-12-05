Estepa (Sevilla) blinda la protección de la Sierra de Becerro con la firma de un convenio con la empresa Calgovsa

Imagen de la firma del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Estepa y Calgovsa. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepa ha formalizado este viernes, en un acto celebrado en el Salón de Plenos, la firma del convenio urbanístico con la empresa Calgovsa, un "acuerdo clave para garantizar la protección de la Sierra de Becerrero y la restauración del entorno del Cerro de San Cristóbal".

El documento ha sido suscrito por el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, en representación del Ayuntamiento, y por el director de Operaciones de Lhoist para la península ibérica, Juan Martínez Goytre, en nombre de la empresa. Con esta firma, el acuerdo aprobado recientemente pasa a convertirse en un compromiso firme y ejecutable para ambas partes, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

El convenio ha establecido la clausura en los próximos años de la cantera de Calestep, situada frente al conjunto arqueológico y monumental del Cerro de San Cristóbal, así como su posterior restauración y cesión al Ayuntamiento de Estepa. Este proceso permitirá recuperar para la ciudad un enclave de gran valor ambiental, paisajístico y patrimonial.

El concejal de Urbanismo, David Gamito, presente también en el acto, ha subrayado que el acuerdo "supone una garantía de que no se abrirán nuevas canteras en la sierra de Estepa durante las próximas tres o cuatro décadas", atendiendo así una reivindicación histórica de la ciudadanía y aportando seguridad jurídica y estabilidad al sector extractivo al concentrarse la actividad en la cantera de Santiago.

El convenio, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, incluye también la creación de una fundación destinada a promover becas y fondos sociales, "dando continuidad al compromiso que Calgovsa mantiene desde hace años con el impulso educativo y social de la localidad".

El alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós, ha calificado la firma de este acuerdo como "un hito histórico para Estepa", destacando que permitirá adelantar el cierre de la cantera de Calestep y avanzar de manera decisiva en la mejora paisajística de la sierra, contribuyendo a realzar el conjunto arqueológico del Cerro de San Cristóbal.

Con la firma de este convenio, Estepa "reafirma su apuesta por un desarrollo más sostenible, equilibrado y respetuoso con su patrimonio natural y cultural, dando un paso adelante en la protección de uno de sus enclaves más emblemáticos".