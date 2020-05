La ETSI de la Universidad de Sevilla obtiene el sello internacional de calidad 'EUR-ACE' para el Grado Ingeniería Civil

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US) ha obtenido el sello internacional de calidad 'EUR-ACE' para el Grado de Ingeniería Civil, con lo que esta titulación se une a las que ya contaban con el citado sello en la ETSI --Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales y Grado en Ingeniería de la Tecnología de Telecomunicación--.

De este modo, todas las titulaciones herederas de los planes de estudio de Ingeniería Superior que se imparten en la ETSI tienen este reconocimiento de "excelencia internacional", según informa la Universidad en un comunicado en el que destaca también que el programa 'EUR-ACE' es un proyecto colaborativo en el que participan 38 países, principalmente europeos, y que está respaldado por las agencias de evaluación nacionales, la Aneca, en el caso de España, que realizan las evaluaciones en cada país.

El citado sello es un certificado concedido por una agencia autorizada por la 'European Network for the Accreditation of Engineering Education (Enaee)' a una Universidad respecto a un título de Ingeniería de Grado o Máster evaluado según una serie de estándares definidos, de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior, añade la nota de prensa.

Por ello, el Instituto de la Ingeniería de España, como una de las instituciones más representativas, y Aneca, como actor principal en el proceso de renovación de la acreditación de títulos en el país, llevan a cabo una colaboración conjunta que promueve la calidad y el reconocimiento internacional de títulos de grado y máster españoles en el ámbito de la ingeniería. Así, la obtención del sello supone para la Escuela Técnica "el reconocimiento en la excelencia en la formación de profesionales de la ingeniería en una multitud de disciplinas".

En este sentido, la diversidad de títulos que imparte la ETSI, "lo que la distingue de otras escuelas a nivel estatal", es valorado para la obtención del sello, que acredita que los egresados cumplen los criterios de calidad establecidos y acordados por agencias internacionales de aseguramiento de la calidad en educación superior, basándose en estándares internacionales reconocidos por empleadores de Europa.

Además, reconoce la calidad del título dentro y fuera del país donde se imparte, siendo este reconocimiento un "incentivo para potenciales estudiantes para elegirlo" y "asegura a los empleadores de los egresados de un título que los conocimientos y las competencias prácticas de los egresados de éste alcanzan una serie de estándares internacionales de la educación en el ámbito del título del certificado.

El comunicado destaca, además, que este reconocimiento tiene efectos "retroactivos positivos" para los egresados del Grado en Ingeniería Civil que se graduaron en la ETSI de la Universidad de Sevilla a partir de diciembre de 2017.