Evacuada un mujer de 30 años al Macarena al incendiarse un cuadro de contadores en una vivienda de Burguillos (Sevilla)

Imagen exterior del Hospital Macarena. - HUVM

El siniestro se ha saldado con otros tres afectados que han recibido asistencia en el lugar de los hechos

BURGUILLOS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado afectadas de diversa consideración al incendiarse un cuadro de contadores en una vivienda de Burguillos, Sevilla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido en la mañana de este lunes, sobre las 11,20 horas, momento en el que un ciudadano ha llamado al teléfono 112 para informar de que ardía un registro eléctrico dentro de una vivienda situada en la avenida de Andalucía; la sala coordinadora informó de inmediato a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias.

La Policía Local y los sanitarios han informado de que cuatro personas se han visto afectadas por inhalación de humo: una mujer de 30 años, que fue evacuada al Hospital Virgen Macarena, y otras tres personas --dos hombres de 43 y 45 años y otra mujer de 58-- que recibieron asistencia en el lugar del suceso.

Por su parte, los bomberos han indicado que el incendio ha dañado al cuadro de contadores del interior de la vivienda.